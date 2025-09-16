Suscribirse

Joven asegura que parte de un meteorito cayó en su casa y ahora tiene una extraña criatura

La caída de una presunta roca espacial en Panamá abrió paso a un relato insólito: su propietario asegura que de ella nació una extraña criatura.

Redacción Tecnología
17 de septiembre de 2025, 12:04 a. m.
Lo que comenzó como un hallazgo curioso terminó en un relato inquietante: un joven afirma que de un meteorito encontrado en su casa surgió una criatura enigmática.
En Pedregal, Panamá, un joven relató que un supuesto meteorito impactó en su casa y, con el tiempo, reveló la existencia de un organismo misterioso. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @kinpanama

Desde hace un mes, un extraño relato ha circulado y llamado la atención en redes sociales luego de que un joven panameño asegurara que un fragmento proveniente del espacio cayó en su casa y, con el paso de los días, comenzó a dar forma a un ser desconocido.

La historia, que se ha compartido principalmente a través de TikTok, ha generado curiosidad y cientos de comentarios.

El hallazgo inesperado en Pedregal

La cuenta @kinpanama, de TikTok, es la del joven quien ha compartido la secuencia de lo que ha sucedido con lo que podría ser un “meteorito”.

Según narró Kinpanama, a finales de agosto encontró en el patio trasero de su casa, ubicada en el corregimiento de Pedregal, una pequeña roca de color plateado que no parecía un objeto común.

@kinpanama

Meteorito que cayó en Panamá Pedregal,pronto se estarán llevando muestras a la Universidad Internacional #meteorito #viral #panama #viraltiktok #tiktok @NASA USA 🚀

♬ sonido original - Kin👾

Ante ello, no esperó y decidió grabar el hallazgo, compartiéndolo a través de videos en TikTok, donde la historia rápidamente tuvo un gran alcance.

Kinpanama afirmó que tras haber compartido sus videos, un grupo de especialistas se comunicaron con él para recoger muestras y verificar si aquella piedra tenía realmente un origen fuera de la Tierra. Aunque el contacto con la institución no ha sido confirmado, el joven aseguró que existía interés académico en investigar el extraño objeto.

Contexto: Impacto en Georgia: meteorito más antiguo que la tierra atraviesa el techo de una casa

Un organismo que al parecer crece con el sol

Días después, la historia dio un giro sorprendente, pues en nuevas grabaciones, el joven presentó que la supuesta roca poseía un elemento con la capacidad de quemar hojas de plantas al entrar en contacto con ellas.

Pero lo más inquietante llegó después: en el interior del objeto habría surgido una diminuta criatura que se alimentaba únicamente cuando recibía luz solar.

Al principio, Kinpanama decidió conservar el material dentro de un frasco de vidrio, observando cómo la figura que emergía del meteorito parecía crecer poco a poco como si fuera una planta.

@kinpanama

Le está creciendo una planta o algo en el Meteorito ☄️ que cayó en Panama#viraltiktok #tiktok #panama🇵🇦 #viral #meteorito @NASA USA 🚀 @NASA 🇺🇸🚀Space

♬ sonido original - Kin👾

Sin embargo, el organismo comenzó a desarrollarse con mayor rapidez y cambió su coloración a un tono oscuro, lo que llevó al joven a resguardarlo en una caja fuerte para evitar cualquier riesgo.

La historia del meteorito ha generado todo tipo de comentarios en TikTok que van desde recomendaciones hasta burlas. Mientras algunos internautas consideran que se trata de un fenómeno fuera de lo común e ideal para realizar un estudio, otros creen que podría ser simplemente un video de engaño, con el fin de buscar seguidores.

