Ciencia

Meteorito marciano de 4.480 millones de años revela señales que son de alto valor para la Nasa

Técnicas de escaneo revelan compuestos inesperados en una piedra de origen marciano.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de febrero de 2026, 10:21 p. m.
El análisis interno de un antiguo meteorito despierta interés en la NASA.
El análisis interno de un antiguo meteorito despierta interés en la NASA. Foto: Getty Images / NASA

Una roca que se desprendió de Marte en medio de un violento impacto y terminó cayendo en la Tierra volvió a poner al planeta rojo en el centro del debate científico. Se trata de un meteorito con una antigüedad estimada de 4.480 millones de años, considerado una pieza fundamental para entender cómo fueron los primeros capítulos geológicos de Marte.

Ahora, un nuevo estudio encontró en su interior pistas que podrían cambiar lo que se creía sobre la presencia de agua en sus orígenes, un hallazgo que despierta especial interés en la NASA.

Una roca marciana bajo la lupa

El meteorito analizado es conocido como NWA 7034, apodado “Black Beauty” y desde hace años es visto como uno de los fragmentos marcianos más valiosos hallados en la Tierra.

Su importancia radica en que conserva materiales extremadamente antiguos, formados cuando Marte apenas comenzaba a consolidarse como planeta.

Tecnología

Tras el reforzamiento de WhatsApp, se añadió un nuevo botón que puede salvar de estafas: así lo puede activar rápido

Tecnología

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Tecnología

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Tecnología

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

Tecnología

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Tecnología

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Tecnología

Equipo de científicos de la Nasa desmiente una teoría clave sobre el agua en la Tierra

Tecnología

Científicos descubrieron el cráter más grande en China: estaba escondido bajo una densa vegetación

Tecnología

Este es el plan de la Nasa si 3I/ATLAS no es un meteorito

La investigación, difundida a través de la plataforma científica arXiv, se centró en examinar su interior con métodos poco habituales. En lugar de limitarse a observaciones externas, el equipo decidió “mirar por dentro” combinando dos tipos de escaneos tridimensionales.

Mientras los rayos X permitieron identificar minerales y densidades, los neutrones ayudaron a rastrear la presencia de hidrógeno.
Los investigadores combinaron escaneos en 3D con rayos X y neutrones para observar detalles invisibles a simple vista. Foto: NASA

Por un lado, utilizaron imágenes con rayos X, útiles para identificar minerales y diferencias de densidad. Por otro, aplicaron una técnica menos común basada en neutrones, especialmente eficaz para detectar hidrógeno. Este elemento es clave porque suele estar asociado a minerales que contienen componentes vinculados al agua.

Gracias a esta doble estrategia, los investigadores identificaron zonas internas con características inesperadas. En lugar de una composición uniforme, hallaron pequeños fragmentos incrustados —conocidos como clastos— que presentaban señales claras de compuestos ricos en hidrógeno.

Elon Musk sorprende con inesperado comentario sobre su deseo de que su muerte esté ligada a Marte: “Es un compromiso”

Señales de agua en el Marte primitivo

El estudio reveló que esos diminutos fragmentos contienen oxihidróxidos de hierro con una notable presencia de hidrógeno. Aunque representan apenas el 0,4% del volumen del fragmento analizado, concentran cerca del 11% del contenido total de agua detectado en la muestra.

En términos generales, la roca presenta alrededor de 6.000 partes por millón de agua, una cifra considerable si se compara con la imagen actual de Marte como un mundo seco y polvoriento. Este contraste sugiere que, en sus etapas más tempranas, el planeta pudo haber tenido una mayor interacción con el agua de lo que se pensaba.

No obstante, los científicos aclaran que no se trata de agua líquida atrapada en cavidades, como si la piedra fuera una esponja. Lo que encontraron es hidrógeno integrado en la estructura de ciertos minerales, una señal química que apunta a procesos relacionados con la presencia de agua en el pasado.

Más de Tecnología

Un fragmento expulsado por un gran impacto vuelve al centro del debate científico.

Meteorito marciano de 4.480 millones de años revela señales que son de alto valor para la Nasa

Una nueva función protege la privacidad dentro de la aplicación.

Tras el reforzamiento de WhatsApp, se añadió un nuevo botón que puede salvar de estafas: así lo puede activar rápido

El abogado de la demandante aseguró que las tecnológicas "lo hicieron a propósito" al diseñar sus plataformas.

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Investigadores documentaron a uno de los invertebrados más raros del océano.

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Bluesky es una red social de mensajes cortos.

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

La cercanía de la Luna volvió a posicionarse como ventaja clave en los planes de exploración.

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Un hallazgo en aguas argentinas sorprendió a los científicos.

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

Grokipedia, la enciclopedia creada por IA que divide a expertos y amenaza el modelo de Wikipedia.

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Noticias Destacadas