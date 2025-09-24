Suscribirse

Valle del Cauca

Cali supera las mil pruebas rápidas con la primera máquina de autotest de VIH en el país

El dispositivo también ofrece condones y lubricantes.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 9:57 p. m.
Primera máquina de test de VIH en Cali
Primera máquina de test de VIH en Cali. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Cali

En solo dos meses de funcionamiento, la primera máquina dispensadora de autotest de VIH instalada en Cali ha entregado más de mil pruebas gratuitas. El dispositivo, ubicado en la IPS Siloé de la comuna 20 (Calle 1 No. 50-51), también ofrece condones y lubricantes, convirtiéndose en un modelo innovador de diagnóstico temprano y promoción del autocuidado en salud sexual.

El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud Pública de Cali, la Red de Salud de Ladera ESE, ENTerritorio S.A. y aliados de la cooperación internacional. Su objetivo principal es reducir barreras de acceso, garantizando confidencialidad y acompañamiento a las personas que deseen conocer su estado serológico.

El secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, resaltó que la capital vallecaucana fue pionera en Colombia con esta iniciativa. “Con esta máquina el usuario recibe su prueba de manera gratuita en solo tres pasos. Así puede acceder a un diagnóstico temprano en la privacidad de su hogar”, indicó.

El procedimiento es sencillo: tras escanear un código QR y llenar un breve formulario, el usuario recibe un código por mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico, el cual ingresa en la máquina para retirar el autotest o los insumos disponibles. Todo el proceso es gratuito, voluntario y confidencial.

Cada kit incluye además un número de atención disponible las 24 horas para orientar al usuario frente al resultado. El test permite obtener un diagnóstico preliminar en apenas 15 minutos. En caso de ser positivo, la persona debe acudir a un servicio médico para la confirmación, según lo establece la Guía de Práctica Clínica (GPC) de VIH 2021 del Ministerio de Salud.

El autotest es una herramienta de salud pública reconocida internacionalmente por su confiabilidad y rapidez. En Cali, su implementación busca no solo avanzar en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, sino también motivar a otras ciudades del país a replicar la estrategia.

Con este primer balance, Cali se posiciona como referente nacional en innovación en salud y marca un precedente histórico al ser la primera ciudad en ofrecer a la ciudadanía una alternativa tecnológica para el cuidado de su salud sexual.

CaliVIH en ColombiaValle del Cauca

