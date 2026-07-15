Una nueva prueba busca cambiar la lucha contra la malaria en Colombia: MinSalud hizo anuncio clave

El Ministerio de Salud anunció este miércoles, 15 de julio, que en el país se empezará a incorporar una nueva prueba que permitirá prevenir recaídas y reducir la transmisión de la malaria en zonas donde aún sigue siendo un problema de salud pública.

“La nueva herramienta permitirá identificar de manera segura qué pacientes pueden recibir esquemas terapéuticos más cortos y simplificados, favoreciendo la adherencia al tratamiento y reduciendo el riesgo de que la enfermedad reaparezca semanas o incluso meses después de una aparente recuperación”, indicaron desde esa cartera.

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Dicha estrategia comenzará a operar en 21 municipios en los que han identificado una alta carga de malaria causada por Plasmodium vivax, responsable del 72 % de los casos registrados en Colombia.

“La estrategia comenzará a implementarse en 21 instituciones prestadoras de servicios de salud de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Risaralda, Vaupés y el Distrito Especial de Buenaventura. Posteriormente, se ampliará de manera gradual a otros territorios donde la malaria continúa siendo endémica”, agregaron.

Por lo tanto, se anunció que, entre el 15 y el 17 de julio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud llevarán a cabo un taller orientado a profesionales de la salud, personal de laboratorio, equipos de vigilancia y responsables de los programas de enfermedades transmitidas por vectores de los departamentos priorizados.

“Durante la capacitación se fortalecerán las capacidades para el uso de la nueva prueba y la aplicación adecuada de los tratamientos. Esta innovación hace parte del lineamiento nacional presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de Antioquia y otros aliados, para fortalecer la respuesta frente a la malaria causada por Plasmodium vivax”, destacaron.

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Desde MinSalud señalaron que el parásito protozoario Plasmodium vivax representa el 72 % de los casos registrados en Colombia durante 2026 y tiene la capacidad de permanecer inactiva en el hígado durante semanas o meses.

“Por esta razón, muchas personas que abandonan el tratamiento inicial vuelven a presentar la enfermedad, lo que favorece la continuidad de la transmisión en las comunidades”, concluyeron.