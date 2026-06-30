Aguas de Cartagena destinará una inversión cercana a los 60.000 millones de pesos para el acueducto de la ciudad

Aguas de Cartagena desarrollará una inversión del orden de 60.000 millones de pesos durante el periodo 2026–2027, destinada a fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad mediante la ejecución de dos proyectos estratégicos que se adelantarán de manera paralela y concluirán al final del periodo.

El primer proyecto corresponde a la expansión de la red desde la planta El Cerro hacia distintos sectores de la ciudad, con una inversión de 49.000 millones de pesos y un plazo de ejecución aproximado de un año. La intervención permitirá optimizar la distribución mediante la instalación de tres nuevas líneas de conducción: Parque América–Tenaris (2,5 km), Tenaris–Nelson Mandela (1,8 km) y Policarpa–Bellavista (3,6 km), lo que incrementará la capacidad de distribución de la planta El Cerro de 32.000 m³/día en 48.000 m³/día m³/día.

Aguas de Cartagena lidera la instalación de infraestructura moderna. Foto: Aguas de Cartagena - API

El segundo proyecto consiste en la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, que abastece el 90% de la demanda de agua de Cartagena, con una inversión cercana a 12.000 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado de 10 meses. La obra incrementará la producción en 20.000 m³/día, alcanzando una capacidad nominal de 290.000 m³/día.

El servicio al cliente ha sido otro de los factores de mayor éxito empresarial. Foto: Aguas de Cartagena - API

Este módulo funcionará como respaldo operativo del sistema y permitirá mayor flexibilidad ante variaciones en la demanda y fenómenos climáticos como la floración algal en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores, la fuente de agua cruda que abastece la planta de tratamiento El Bosque.

El gerente general, John Montoya Cañas, señaló que las inversiones se enfocan en la ejecución de obras estratégicas para el acueducto de la ciudad, orientadas a fortalecer la infraestructura, ampliar la capacidad de producción y optimizar la red de distribución del sistema en línea con una gestión sostenible del recurso hídrico que permita acompañar el crecimiento de Cartagena.

Planta El Cerro de Aguas de Cartagena. Foto: Aguas de Cartagena - API

Cifras de impacto

El sistema dispone de 1.753 kilómetros de redes de acueducto y 1.149 kilómetros de alcantarillado, soportando la atención de más de 347.000 usuarios de agua potable y 314.000 de saneamiento en la ciudad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Aguas de Cartagena.