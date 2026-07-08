30 mil pares de zapatos nuevos para los niños más vulnerables del Valle del Cauca: “Queremos que permanezcan en las aulas”

En el Valle del Cauca cientos de estudiantes han tenido que asistir al colegio con los zapatos rotos o en mal estado. Muchos de ellos, incluso, se han visto forzados a ausentarse por falta de una dotación digna. “En muchas partes me he encontrado con niños que no van al colegio porque no tienen zapatos, por esa razón, pusimos en marcha una estrategia para entregar 30.000 pares de zapatos nuevos a estudiantes de aproximadamente 50 instituciones educativas”, reveló Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.

La iniciativa llegará a los 40 municipios y los dos distritos especiales de la región. Una apuesta que prioriza comunidades rurales, sectores vulnerables y poblaciones con mayores necesidades.

Este programa, que ya ha llegado a municipios como Palmira, Cartago, Buenaventura, Vijes, La Cumbre, Candelaria, Yumbo, Dagua, Guacarí, Jamundí, Buga, Bolívar y Cali, entre otros territorios priorizados, significa una gran ayuda para los hogares en materia económica, pues les permite destinar esos recursos a otros gastos más urgentes. A la fecha, se han beneficiado más de 23.000 estudiantes.

“Lo que busca esta estrategia es mejorar las condiciones para que los niños permanezcan en las aulas y transformen sus condiciones de vida, que tengan la tranquilidad de ir a estudiar”, resaltó la Gobernadora.

Ledys Johanna Castañeda, subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación del Valle, aseguró que “hay comunidades en las que las condiciones socioeconómicas imponen garantizar primero lo básico: la alimentación. Lo demás es secundario. Comprar unos zapatos nuevos para el niño es secundario porque no garantiza la supervivencia”, explicó.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Toro destacó que cuando el Estado llega con una solución concreta “el alivio se siente de inmediato”. Por eso, parte de ese éxito tiene que ver con escuchar y acompañar a la comunidad, un ejercicio que además les ha permitido identificar barreras para la permanencia escolar y atenderla adecuadamente.

“La transformación también empieza con pasos sencillos que llevan a los niños por los caminos desde su casa a las aulas. Por esos que les permiten jugar, aprender, soñar y avanzar con más confianza hacia un futuro distinto”, detalló la mandataria.

Una nueva oportunidad

“Es muy importante para nosotros poder saber que, a partir de hoy, en esta institución educativa ningún niño deja de asistir al colegio por falta del calzado, ningún niño tiene que esperar a su hermano y llegar tarde para que su hermano le preste los zapatos”, afirmó Juan Demetrio Panameño, rector de la Institución Educativa Las Américas, en Buenaventura.

Para Luciana Betancourt, estudiante de la Institución Educativa María Auxiliadora de Cartago, el cambio llegó justo cuando más lo necesitaba. “Son hermosos estos zapatos, y justo ahora cuando los míos ya estaban muy viejitos y se habían despegado. Gracias a estos zapatos estaré más cómoda”, aseguró la estudiante.

Más de 30.000 pares de zapatos se han entregado gracias a esta estrategia de la gobernación. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Por su parte, Ítalo Reyes, rector de la Institución Etnoeducativa ‘Antonio Lizarazo’, en Palmira, resaltó que luego de 19 años al frente del colegio “no había visto un gesto de altísima sensibilidad. Es el reconocimiento a una población que ha sido tradicionalmente marginada”.

Escenas como esta se repiten en diferentes municipios del Valle del Cauca, con las caras alegres de niños, niñas, adolescentes al abrir las cajas con los zapatos que muestran con orgullo. Una dotación que representa comodidad, confianza y nuevas oportunidades para miles de jóvenes en la región.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.