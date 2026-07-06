Volea tu Futuro: una apuesta que transformó la vida de niños en La Tebaida

Pocos proyectos sociales surgen de una experiencia personal. Ana María Diazgranados, mentora en empleabilidad y gerente general de Olpana Colombia, superó el cáncer de mama y de ahí creó ‘Volea tu futuro’, un proyecto que impactó a más de 60 niños y niñas de La Tebaida, en el Quindío, a través del deporte.

“Yo pasaba por la carretera de la Tebaida básicamente todos los días y veía a unas niñas vendiendo tintos a los camiones que pasan por la zona. Esa imagen me impactó tanto que fue por eso que decidí emprender este proyecto”, dice Diazgranados.

En este video cuenta cómo este tipo de iniciativas pueden aportar al desarrollo del país y hacer la diferencia: “A veces pensamos que tenemos que tener millones de pesos para poder generar impacto, pero yo pienso que podemos cambiar vidas con pequeños actos”, concluye.