ASUS presenta en Colombia sus nuevos computadores doble pantalla: precios, mejoras e innovaciones

ASUS y su división especializada en dispositivos para videojuegos, Republic of Gamers (ROG), anunciaron la llegada al mercado colombiano de las nuevas ASUS Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus DUO (2026), dos computadores portátiles que incorporan un diseño de doble pantalla integrado en un solo equipo.

La compañía informó que ambos modelos ya están disponibles en Colombia desde el pasado 18 de junio y forman parte de una línea de desarrollo que ha evolucionado durante ocho años alrededor del concepto de computación multipantalla.

Los dispositivos integran dos paneles OLED dentro de un mismo chasis y buscan ofrecer un espacio visual continuo para distintas actividades, desde tareas de productividad hasta videojuegos y creación de contenido. El diseño incluye un teclado desmontable que puede utilizarse mediante conexión física o inalámbrica, un atril integrado y una bisagra diseñada para sostener las pantallas en diferentes posiciones.

Según ASUS, el sistema permite utilizar los equipos en formatos horizontales o verticales, adaptándose a distintos escenarios de trabajo y entretenimiento sin necesidad de recurrir a monitores externos.

La empresa señaló que la propuesta responde a las nuevas dinámicas de uso de computadores portátiles, donde la multitarea y el acceso simultáneo a múltiples aplicaciones se han convertido en necesidades frecuentes tanto para usuarios profesionales como para jugadores y creadores de contenido.

De acuerdo con ASUS, el formato de doble pantalla facilita la visualización simultánea de documentos, navegadores web, aplicaciones de mensajería y contenido multimedia, reduciendo la necesidad de alternar constantemente entre ventanas.

En actividades relacionadas con edición de video y fotografía, el segundo panel puede utilizarse para visualizar líneas de tiempo, herramientas de edición o materiales de referencia mientras el contenido principal permanece visible en la pantalla superior.

ASUS también destacó que el diseño puede emplearse para tareas de programación, permitiendo visualizar una mayor cantidad de líneas de código mediante el denominado “Modo Libro”, que aprovecha la disposición vertical de ambas pantallas.

En el segmento de videojuegos y transmisión de contenido, la compañía indicó que el segundo panel puede utilizarse para monitorear conversaciones en vivo, programas de transmisión, notificaciones o herramientas complementarias mientras la pantalla principal permanece dedicada al juego.

Los dispositivos integran dos paneles OLED dentro de un mismo chasis. Foto: Suministrado por ASUS - API

Equipos fuera de serie

La ASUS Zenbook DUO (2026) incorpora dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas, con resolución 3K, frecuencia de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de 1.000 nits. El equipo está equipado con un procesador Intel Core Ultra X9, 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB. La compañía informó que este modelo tiene un precio sugerido de $16.699.900.

Por su parte, la ROG Zephyrus DUO (2026) cuenta con dos pantallas ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, resolución 3K, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo máximo de 1.100 nits.

Este equipo integra un procesador Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB de memoria RAM LPDDR5X y una unidad SSD PCIe 5.0 de 2 TB. Además, dispone de una ranura adicional M.2 que permite ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 4 TB. Según la compañía, la ROG Zephyrus DUO tiene un precio sugerido de $35.999.900.

Con estos lanzamientos, ASUS amplía en Colombia su portafolio de computadores con diseño de doble pantalla, una categoría que la marca ha venido desarrollando durante los últimos años con el objetivo de integrar funciones de productividad, creación de contenido y entretenimiento en un único dispositivo portátil.