Colombia acaba de sumar una nueva especie a la lista de orquídeas registradas en el país, una noticia que confirma que aún quedan muchos rincones de su biodiversidad por descubrir. Se trata de Lepanthes leonmoralesii, una diminuta planta hallada en los bosques altoandinos de Chinácota, en Norte de Santander, y de San Andrés y Molagavita, en Santander, durante una investigación liderada por científicos colombianos.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo de las biólogas Paula Morales, Diana Joya, Susana Arango y Heidi Caro, junto con los investigadores Eugenio Restrepo y Diego Suescún, quienes durante varios meses compararon ejemplares, revisaron colecciones botánicas y consultaron literatura científica hasta confirmar que estaban frente a una especie desconocida para la ciencia.

Aunque Colombia es el país con mayor diversidad de orquídeas del mundo, los investigadores aseguran que todavía existen regiones poco exploradas donde siguen apareciendo plantas nunca antes descritas. En muchos casos debido a los problemas de orden público.

“Hay muchísimas especies por descubrir. En Colombia todavía existen zonas con una riqueza biológica enorme que apenas estamos empezando a conocer”, explicó a SEMANA la bióloga Paula Morales, una de las autoras del estudio.

Un hallazgo que se demoró meses en confirmarse

Encontrar una planta diferente en medio del bosque fue solo el comienzo. Después vino un proceso que tomó varios meses y que consistió en revisar cuidadosamente cada detalle de la orquídea para comprobar que realmente no había sido registrada con anterioridad.

Los investigadores compararon el ejemplar con colecciones botánicas nacionales e internacionales, estudiaron su morfología y revisaron publicaciones especializadas. Solo después de ese análisis pudieron concluir que estaban frente a una nueva especie del género Lepanthes, uno de los más diversos entre las orquídeas colombianas.

“Cuando uno descubre una especie nueva siente mucha emoción. Es pensar que estás observando algo que nadie había documentado antes”, señaló Morales.

Para la bióloga, este tipo de hallazgos también demuestra que la investigación de campo sigue siendo indispensable. Muchas especies permanecen ocultas en bosques que han sido poco explorados y solo pueden conocerse gracias al trabajo conjunto de científicos que recorren estos ecosistemas y luego dedican meses a estudiar cada ejemplar.

Homenaje a un maestro de las orquídeas

Una vez confirmaron que la planta era una especie nueva, el equipo tuvo que tomar otra decisión: elegir su nombre. Ponerse de acuerdo fue fácil. Todos coincidieron en que la mejor manera de reconocer la trayectoria del profesor León Morales, uno de los botánicos colombianos que más ha aportado al estudio de las orquídeas y a la formación de nuevos investigadores, era dedicarle el descubrimiento. Así nació el nombre Lepanthes leonmoralesii.

La especie fue denominada Lepanthes leonmoralesii en homenaje al profesor León Morales Soto por sus aportes a la botánica y a la academia en Colombia. Foto: Daniel Díaz-Rueda

Durante meses evitaron mencionar el tema cada vez que hablaban con él. Querían que conociera la noticia únicamente cuando el artículo científico fuera publicado. “Fue complicado guardar el secreto porque queríamos sorprenderlo. Afortunadamente lo logramos y se emocionó muchísimo cuando supo que la especie llevaría su nombre. Es una forma de reconocer todos esos aportes que ha realizado en toda su trayectoria y su vida laboral y académica”, recordó Morales.

Una especie en riesgo de extinción

La bióloga explica que descubrir una especie es apenas el inicio. En el caso de Lepanthes leonmoralesii, su distribución es tan reducida que los investigadores consideran que podría estar en riesgo de extinción. “De cada tres especies de plantas nuevas, una ya se encuentra amenazada. Es una carrera contra la extinción, porque la deforestación avanza mucho más rápido de lo que nosotros alcanzamos a descubrir nuevas especies”, enfatizó.

Por eso, el siguiente paso será evaluar oficialmente su estado de conservación para que pueda ser incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta evaluación no solo hace visible la situación de la especie a nivel mundial, sino que facilita el acceso a proyectos y fondos de conservación, promueve la creación de reservas naturales y permite que las autoridades ambientales tengan en cuenta su presencia al evaluar proyectos que puedan afectar el bosque donde habita. Además, si es catalogada como amenazada, también podrá ser incorporada a la lista de especies amenazadas del Ministerio de Ambiente, lo cual fortalece las medidas para su protección.

Morales insiste en que la divulgación también hace parte de la conservación. “Si las personas no saben que una especie existe, difícilmente van a comprender por qué es importante proteger el bosque donde habita”.