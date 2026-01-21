Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Colombia amplió recientemente su inventario de especies con la Dracula colombiana, una orquídea descrita como nueva para la ciencia, que crece en los bosques nublados del suroeste antioqueño. El hallazgo es resultado del trabajo de jóvenes investigadores de la Universidad de Antioquia, quienes lograron dar nombre propio a una planta que durante décadas había sido confundida con otra similar.

Todo comenzó cuando Eduar Durango, egresado de Zootecnia de la Universidad de Antioquia, identificó en una caminata por Urrao una orquídea distinta a las conocidas. “Después de que salimos del monte lo primero que hice fue mandarles fotos a unos amigos en Medellín y la sorpresa fue que ellos tampoco conocían esa planta, por eso se pusieron en la tarea de investigar y consultar con otros científicos”, relató Durango, recordando el inicio de lo que se convirtió en el estudio formal de la especie.

Según Esteban Domínguez, estudiante de Biología y miembro del Herbario de la Universidad de Antioquia, el proceso implicó rigor y paciencia: “Dracula es uno de los géneros más estudiados dentro de las orquídeas en Colombia y arriesgarnos a decir que había una especie nueva muy cerca de un territorio urbano era algo muy atrevido, muy loco, por eso debíamos ser muy minuciosos y rigurosos”.

Dracula es uno de los géneros más estudiados dentro de las orquídeas en Colombia. Foto: Universidad de Antioquia - API

Junto con Santiago Mesa y con el apoyo de otros expertos internacionales, los jóvenes científicos recogieron el holotipo, el ejemplar oficial que sirve como referencia científica, y revisaron colecciones y herbarios en Colombia y Ecuador hasta demostrar que realmente se trataba de una especie inédita para la ciencia.

Fruto de ese examen detallado, la Dracula colombiana fue descrita con características que la diferencia de su prima más reconocida, la Dracula benedictii. Su flor es pequeña, de entre dos y tres centímetros de diámetro en la parte central, con espuelas que pueden alcanzar hasta siete centímetros y sépalos de un color crema con papilas rojizas y vello fino, que contrastan con los rasgos de la especie con la que se confundía.

Los autores del estudio también propusieron que la nueva especie sea incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría de peligro (Endangered), debido a su distribución restringida, la fragmentación de su hábitat y la presión del tráfico ilegal de orquídeas en la región.

“Cuando hacemos la propuesta de incluir la Dracula colombiana en la Lista Roja no proponemos acciones concretas de manejo o conservación. El objetivo es generar una línea de base que sirva como punto de partida para que otras instancias puedan elaborar recomendaciones y diseñar medidas más precisas”, enfatizó Santiago Mesa, egresado del pregrado de Biología de la UdeA.

Educar para conservar

Aunque el descubrimiento fue celebrado dentro de la comunidad científica, para algunos expertos es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo el país se relaciona con su biodiversidad y el conocimiento científico. Según Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del Jardín Botánico del Quindío y presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, existe aún una brecha entre lo que se produce en los centros de investigación y lo que llega a la sociedad: “Colombia, como le sucede a muchos otros países con deficientes desarrollos tecnológicos y científicos, no ha logrado establecer mecanismos idóneos capaces de transmitir al público en general la información que se genera en los centros de ciencia”.

Para Gómez Mejía, esto no solo es un problema de comunicación científica, sino también una señal de que el país no ha internalizado el valor de su naturaleza: “Todavía no hemos descubierto el enorme potencial socioeconómico de nuestra biodiversidad. Ni el Estado ni el sector privado se han percatado, como sucede en los países desarrollados, que los recursos de la naturaleza, si fueran conocidos y estudiados, podrían ayudarnos a resolver el problema del hambre, a aminorar el problema de la pobreza, y contribuir así a disminuir el problema de la violencia”.

Ese contexto muestra otra dificultad estructural: la divulgación y conservación de la biodiversidad nacional se sostienen en gran medida en el esfuerzo de instituciones como los jardines botánicos. “Los 21 jardines botánicos colombianos que conforman la Red nacional que los agrupa, realizan con enorme esfuerzo tareas de investigación y divulgación de sus trabajos con muy poca ayuda de las entidades públicas y casi ninguna de las organizaciones privadas”, afirmó Gómez Mejía, destacando la necesidad de apoyos sostenidos para este tipo de trabajo.

Además, el experto recordó que la conservación depende también de cómo se enseña y se vive el conocimiento natural en el país: “El sistema educativo colombiano no contempla la enseñanza de la biota local. Los niños y los adultos conocen muy bien la flora y la fauna introducida e ignoran vergonzosamente lo que es nuestro”.

En su visión esto es fundamental porque “la conservación de la diversidad biológica depende directamente de la educación. La educación conduce al conocimiento; el conocimiento conduce al amor; y el amor conduce a la preservación de la vida”.

El descubrimiento de la Dracula colombiana refuerza así dos certezas para Colombia: que su biodiversidad aún guarda sorpresas científicas, y que la conexión entre la ciencia, la sociedad y las políticas públicas sigue siendo un desafío central para proteger lo que hace único al país.