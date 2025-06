Rutas, regulación y oportunidades: lo que dejó la cumbre aérea en Bogotá

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) celebró ayer en Bogotá la cumbre Wings of Change Americas 2025 (WOCA) , reuniendo a más de 300 líderes de la aviación, autoridades y expertos para debatir el futuro del transporte aéreo en América Latina y el Caribe.

El evento, bajo el lema “The Connectivity Frontier: Exploring New Opportunities in the Region”, abordó temas clave como la sostenibilidad, la protección al pasajero y su comodidad y la expansión de rutas. La jornada contó con la participación de altos ejecutivos de Avianca, LATAM, JetSMART, Copa Airlines, Emirates y Turkish Airlines.