“Sí, la idea es hacer un proyecto”: ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, habla sobre ‘slots’ aéreos

En los últimos días, los actores del sector aéreo han sentado su posición sobre la posibilidad de que desde el Gobierno Nacional se desarrollara un proyecto para la asignación de slots aéreos.

Este 2 de marzo, por medio de una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que se cuenta con la posibilidad de crear un proyecto para tocar uno de los aspectos más fundamentales para las operaciones aéreas.

“Los slots, sí, la idea es hacer un proyecto, uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural, siempre va a haber pocas y dentro de esas pocas hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado. Pero si uno tiene dos cosas para hacer como Estado, o hacer algo o no hacer nada”, destacó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La líder de la cartera de transporte señala que una de las principales razones por las cuales se buscaría hacer una modificación se da por las quejas que reciben de los usuarios del sistema aéreo.

Junto a esto destacó la situación que se vive en algunas ciudades y el objetivo de entender a las compañías que prestan los servicios en el país:

“Los que estamos en Popayán estamos encerrados porque es muy caro; [igual] en Villavicencio, en Quibdó, en todas partes. Y tampoco tenemos conectividad, nos cancelan los vuelos. Entonces, yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca, pasar de agache y que se acabe esto, no. Yo creo que sí podemos hacer algo y, así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todas las grandes, mi obligación mayor es entender la lógica de los usuarios y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer".

Por último, destacó Rojas que los cambios deben beneficiar a los usuarios de la nación con mejores ofertas, precios y conectividad. Por el momento, no señaló las posibles fechas para la creación y la presentación del proyecto.

“Cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios, más oferta, mejores precios y más conectividad, esa es mi meta, más oferta, mejores precios y más conectividad, entonces lo vamos a hacer no dejando las cosas como están, no”, puntualizó la lider de la cartera.