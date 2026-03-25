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Militar que sobrevivió al accidente de avión en Putumayo habla en SEMANA: “Quiero recuperar el tiempo con mi familia”

El sobreviviente contó detalles de este trágico incidente.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de marzo de 2026, 5:47 p. m.
Lea el testimonio del cabo tercero Isandro Guiza.
Lea el testimonio del cabo tercero Isandro Guiza. Foto: SEMANA

El cabo tercero Isandro Guiza Quitian es uno de los que sobrevivió al accidente de avión en una zona rural cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

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Desde el Hospital Militar, a pocas horas de recibir el alta, el militar habló con SEMANA y compartió detalles de este trágico incidente.

Tengo heridas en la cara que son superficiales, en la cabeza, en la pierna, en la cadera, ruptura de ligamentos. Afortunadamente, no tengo ninguna fractura que comprometa algo más importante”, dijo inicialmente.

El sobreviviente también reveló en esta revista lo primero que va a hacer tras salir del hospital en la ciudad de Bogotá, donde fue trasladado después del accidente ocurrido el pasado lunes 23 de marzo.

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“Primero que todo, darle gracias a Dios. Y recuperar el tiempo que no se ha podido compartir con la familia y agradecer cada momento”, mencionó en SEMANA.

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Guiza Quitian dijo que se reunirá con su mamá para darle un afectuoso abrazo y agradecerle por sus oraciones que lo mantienen vivo y en proceso de recuperación de sus heridas.

El militar también aprovechó para enviar un mensaje a sus compañeros que están recibiendo atención de los médicos especialistas.

La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención de los heridos en Putumayo. Entre ellas está el King Air medicalizado y el C-130 con capacidad para 50 camillas.
La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención en esta emergencia. Foto: FAC

Si Dios nos dio la oportunidad de seguir, hay que continuar, porque desafortunadamente no es fácil lo que no se pudo hacer para las personas que quedaron allá, pero que con esfuerzo y la voluntad de mi Dios hay que seguir”, agregó.

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Guiza Quitian, que tiene alrededor de siete años de experiencia y es ahora comandante de escuadra, liderando un pelotón, recordó cómo fue el día del accidente.

“Ibamos de permiso y la intención era salir a disfrutar de unos días del siglo y nuevamente regresar para continuar con el trabajo (…) A nosotros los militares, después de tanto tiempo trabajando, es muy gratificante salir a disfrutar de nuestro siglo de permiso porque es apreciar ese momento en el cual no hemos estado con nuestras familias”, detalló en SEMANA.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en SEMANA que el avión habría alcanzado a golpear contra un árbol antes de caer a tierra e incendiarse, según se pudo apreciar en unos videos que ya fueron revisados.

Unos compañeros dicen que sí sintieron el golpe (con el árbol), pero yo en ningún momento aprecié esa situación”, afirmó Guiza Quitian, quien también mencionó que durante los kilómetros que estuvieron en el aire no les avisaron sobre irregularidades con el vuelo.