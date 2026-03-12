Barranquilla

Por emergencia en pleno vuelo, avión de Avianca que iba de Bogotá a Nueva York desvió su ruta y aterrizó en Barranquilla

La aeronave aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en la capital del Atlántico.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 9:53 p. m.
Avión de Avianca aterriza en Barranquilla tras declararse en emergencia
Avión de Avianca aterriza en Barranquilla tras declararse en emergencia Foto: Redes sociales.

Un avión de la empresa Avianca que viajaba este jueves 12 de marzo entre Bogotá y Nueva York se declaró en emergencia y tuvo que desviar su ruta, aterrizando en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla.

Se trata del vuelo 244 de Avianca, cuya tripulación activó una alerta 7700, conocida como el código de transpondedor estándar internacional para indicar una emergencia general a bordo.

Una de las versiones indica que el llamado tuvo que ver con una emergencia médica.

Aeropuerto de Barranquilla
Aeropuerto de Barranquilla, en remodelación. Foto: ANI

Susto por un niño en la pista

El pasado miércoles 4 de marzo, la Aeronáutica Civil confirmó que un menor de edad ingresó a la pista del aeropuerto de Barranquilla por la parte occidental de la plataforma, donde luego fue detectado por personal de bomberos que se encontraba en la zona. El hecho ocurrió a las 6:30 p. m.

“Se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos”, indicó la Aeronáutica Civil en el comunicado.

Desde dicha entidad informaron que, luego de ser detectado en la pista del aeropuerto, la Policía de Infancia y Adolescencia ubicó a la mamá de este, quien reside en un sector cercano a la base aérea.

La Aeronáutica Civil también indicó que el niño afirmó haber ingresado a la pista por el sector contiguo a la base aérea y que su única intención era acercarse a los aviones.

“Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, agregó la Aeronáutica Civil.

En cuanto al niño, la Aeronáutica Civil resaltó que en ningún momento sufrió daño alguno, ya que la situación fue controlada de manera inmediata.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y con el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, reafirmando que, ante cualquier eventualidad, existen protocolos claros y efectivos que permiten actuar de manera rápida, responsable y coordinada”, aseveraron.

