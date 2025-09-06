Suscribirse

Anuncian cierre del parqueadero de la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

Los usuarios han reportado la situación por medio de las redes sociales.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de septiembre de 2025, 5:40 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Uno de los parqueaderos fue cerrado. | Foto: Invest in Bogotá.

Bogotá es una de las ciudades con mayor tráfico aéreo del país, gracias a la infraestructura con la que cuenta y a las múltiples conexiones que recibe diariamente.

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA
La terminal 2 presentó el contratiempo en la mañana del 6 de septiembre. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sin embargo, en la mañana del 6 de septiembre, los viajeros que hacían uso de las instalaciones de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado se vieron sorprendidos por el cierre del parqueadero de esta terminal.

Según información compartida por Caracol Radio, el cierre se produjo debido a la falta de una serie de documentos requeridos para que la empresa administradora del lugar pueda expedir los recibos con los cuales se realiza el control de los vehículos.

La importancia de estos documentos radica no solo en el cobro por el uso del servicio, sino también en los protocolos de seguridad implementados por la terminal para el control de acceso vehicular.

Esta contingencia ha generado un fuerte impacto entre los usuarios, especialmente por la alta afluencia de pasajeros que se registra durante los fines de semana. A través de redes sociales, varios usuarios han manifestado su inconformidad por la falta de información previa y la improvisación en la respuesta.

¿Qué alternativas tienen los usuarios?

Los usuarios que necesiten movilizarse hacia la terminal 2 pueden hacer uso de los otros tres parqueaderos habilitados en la terminal 1. Además, el aeropuerto cuenta con un servicio de bus aeroportuario gratuito, disponible las 24 horas, que conecta ambas terminales en pocos minutos.

En el lugar hay personal de logística disponible para orientar a los viajeros y garantizar que puedan cumplir con sus vuelos o recibir a sus familiares sin mayores inconvenientes.

Por otra parte, el sistema de transporte público de Bogotá ofrece varias rutas para llegar al aeropuerto, lo que representa una opción adicional para quienes deseen evitar el uso de parqueaderos.

Personal de la Policía Nacional y de la Secretaría de Movilidad de Bogotá permanece en el lugar de manera constante para garantizar el correcto desarrollo de las operaciones y la seguridad de los viajeros.

Frente a esta situación, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con suficiente anticipación para evitar contratiempos relacionados con la salida o llegada de vuelos programados.

Hasta el momento, los entes responsables de la administración de los parqueaderos del Aeropuerto El Dorado no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el tiempo estimado para la reapertura del parqueadero de la terminal 2.

