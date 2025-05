Una noche en Bogotá: la estrategia para convertir las escalas de El Dorado en millones de dólares. “Lo que viene será asombroso”

A.S.: En julio lanzaremos oficialmente esta campaña internacional, con slogans, piezas audiovisuales, activaciones dentro y fuera del aeropuerto, y una narrativa que invite a vivir Bogotá, incluso si es por una sola noche. Queremos mostrarle al mundo que Bogotá es mucho más que una ciudad de escala: es una ciudad que deja huella. Y no lo haremos solos. Este programa necesita del compromiso de más actores del sector aeronáutico, del turismo, del comercio y de la cultura.

A.S.: Todo empieza en el aire, sí; pero lo que define la experiencia de un viajero es el primer paso en tierra. En el IDT estamos obsesionados con una sola pregunta: ¿cómo hacemos que ese primer paso sea tan potente que el visitante no quiera irse? Por eso, hemos puesto en marcha una estrategia integral que va desde lo más humano hasta lo más digital. Comenzamos por formar a quienes primero interactúan con el viajero: taxistas, conductores de plataformas, botones, meseros, recepcionistas, operadores en el aeropuerto. Buscamos que reciban formación en bilingüismo, hospitalidad, atención al cliente, porque no hay segunda oportunidad para una primera impresión. En este contexto, también estamos a punto de empezar una estrategia disruptiva sobre la necesidad del buen servicio al cliente de todos los que hacemos parte del sector: restaurantes, bares, discotecas, etc.