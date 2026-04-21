Alcalde Galán solicitó explicaciones a la Aeronáutica Civil por cuenta de los recientes incidentes que comprometen la seguridad aérea de la ciudad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre los recientes incidentes que han puesto en entredicho la seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y aseguró que solicitará explicaciones formales a las autoridades competentes.

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El mandatario fue enfático en señalar que la operación y control del aeropuerto no dependen del Distrito, sino de la Aeronáutica Civil de Colombia.

Sin embargo, advirtió que los hechos registrados en los últimos meses, incluido el más reciente ocurrido el pasado fin de semana entre un avión de Lufthansa y otro de Qatar generan preocupación por posibles fallas en el manejo de aeronaves y en las zonas de acceso a la terminal aérea.

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Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo Foto: Facebook/Lufthansa

“Para Bogotá es relevante. No lo controlamos ni lo manejamos nosotros, pero sí le exigimos a la Aeronáutica y al Gobierno Nacional una aclaración de qué está pasando con la seguridad aérea en nuestra ciudad”, afirmó Galán.

El alcalde confirmó que ya solicitó una reunión con la autoridad aeronáutica, la cual se llevaría a cabo el viernes, con el fin de conocer de primera mano las causas de los incidentes y las medidas que se están adoptando para evitar situaciones de riesgo.

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Avión ejecuta “go-around” en Aeropuerto El Dorado tras acercarse a otra aeronave en aterrizaje. Foto: Montaje El País: fotos de diana rey melo-semana/ redes sociales

Galán insistió en que, aunque la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, el impacto de cualquier eventualidad en El Dorado afectaría directamente a Bogotá. Por ello, subrayó la necesidad de garantizar condiciones seguras en la operación aérea.

Finalmente, el mandatario reiteró que no se puede permitir que la capital enfrente riesgos de esta magnitud y pidió que se entregue una explicación clara tanto a la administración distrital como a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo con la seguridad en el principal aeropuerto del país.