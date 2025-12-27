Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo a 33 años y cuatro meses de cárcel por el homicidio de un ciudadano extranjero en la ciudad de Medellín, en hechos ocurridos hace un año.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía sobre los hechos ocurridos entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024, la mujer fue el contacto del ciudadano ecuatoriano en la capital de Antioquia.

Cayó la mujer que estuvo en ‘cita a ciegas’ con ecuatoriano en Medellín: el extranjero murió y le robaron $12 millones

El ciudadano ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón contactó a Vargas Salcedo a través de una red social y se citaron en un establecimiento comercial del sector de La 70 en Medellín, donde estuvieron compartiendo.

Las autoridades determinaron que después de un tiempo en el lugar, —Vásquez Chacón, en aparente estado de embriaguez— salieron acompañados por otra pareja con destino a un hotel, donde horas después fue hallado sin vida.

El cuerpo del ciudadano ecuatoriano fue hallado el 23 de diciembre por empleados del hotel, quienes se comunicaron con la línea de emergencias advirtiendo de la muerte, ya que en ese momento no tenía signos vitales.

En el informe judicial se concluyó que Vásquez Chacón tenía varios golpes y marcas de estrangulamiento, por lo que de inmediato se inició la búsqueda de los responsables y ubicaron a la mujer, de nacionalidad venezolana.

A la víctima le robaron tarjetas de crédito, con las cuales se hicieron operaciones por más de 12 millones de pesos, delito por el cual ya había sido sentenciada a 22 meses y 12 días de prisión, gracias a un preacuerdo.

La procesada fue capturada por las autoridades el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez, en Medellín. en ese momento se le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.

Cita a ciegas terminó en millonario robo en Medellín: mujeres usaron el “soplo del diablo”

El ciudadano ecuatoriano arribó a Medellín con su madre y su hermano, a quienes, antes de morir, les hizo llegar fotografías donde mostraba que se encontraba departiendo con una mujer.

Aunque al otro día agendó un viaje a Guatapé, no llegó al sitio donde se hospedaban y sus allegados presentaron la denuncia por desaparición, desencadenando en la triste noticia de su muerte.