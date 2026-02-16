Antioquia

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

El turista indicó que además de las pertenencias físicas, también fueron realizadas transacciones desde sus cuentas.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:40 a. m.
Nuevo caso de inseguridad vivió un turista europeo.
Un ciudadano sueco de 26 años denunció que fue víctima de un engaño en la capital antioqueña, donde, según su versión, un hombre que se hizo pasar por guía turístico lo drogó y le robó dinero, documentos y pertenencias de alto valor durante su estadía en la ciudad.

El extranjero, identificado como Lars, viajó a Medellín con fines turísticos y, de acuerdo con su relato, conoció a un hombre que le ofreció acompañarlo a recorrer distintos puntos de la ciudad. La situación, que en principio parecía una experiencia normal de turismo, terminó en un episodio que ahora es investigado por las autoridades.

Panorámica de Medellín
Según contó, en medio del recorrido el supuesto guía le ofreció una bebida. Minutos después de ingerirla, comenzó a sentirse desorientado y perdió el conocimiento. “Lo siguiente que recuerdo es despertarme sin mis cosas”, relató el joven, quien aseguró que al reaccionar ya no tenía su mochila, dinero en efectivo, tarjetas bancarias ni documentos personales.

El turista indicó que, además de las pertenencias físicas, también fueron realizadas transacciones desde sus cuentas, lo que incrementó las pérdidas económicas. Tras el hecho, acudió a interponer la denuncia y recibió atención médica.

Las autoridades han reiterado que este tipo de casos suele estar relacionado con la administración de sustancias en bebidas para incapacitar a las víctimas y facilitar el hurto. En Medellín se han registrado denuncias similares en las que turistas extranjeros son abordados por personas que se presentan como acompañantes, guías o contactos ocasionales.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de visitantes internacionales en la ciudad, especialmente en zonas de alta afluencia turística. Las autoridades recomendaron no aceptar bebidas de desconocidos, contratar servicios turísticos formales y mantener comunicación constante con familiares o conocidos durante recorridos.

Mientras avanza la investigación para identificar al responsable, el ciudadano sueco permanece en la ciudad adelantando los trámites correspondientes y evaluando los pasos a seguir tras el incidente.

