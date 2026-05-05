La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar ratificó la condena contra Jaime Saade Cormane, quien huyó de Colombia a Brasil luego de haberle quitado la vida a Nancy Mestre en Barranquilla.

Nancy, de 18 años y quien era pretendida por Jaime Saade, murió varios días después de agonizar en una clínica por un balazo en la cabeza.

Fue en enero de 1994. Luego de que se echara a rodar una serie de rumores para hacer creer que Nancy había sufrido un accidente y hasta que se había suicidado, Jaime huyó a Brasil.

Allí permaneció durante varios años. Pero hubo una persona que nunca cedió hasta hallar justicia.

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Era Martín Mestre, es el otro protagonista de la historia, el padre de Nancy, quien persiguió a Jaime Saade durante casi 30 años.

Nancy Mestre tenía solo 18 años cuando fue violada y asesinada por Jaime Saade. | Foto: Fotos de archivo particular A.P.I. Foto: Foto: Fotos de archivo particular A.P.I.

Martín buscó ayuda en todas las instituciones hasta que descubrió que no solo el asesino de su hija había partido a Brasil, donde estaría siendo resguardado por sus allegados, sino que hasta se llamaba de otra manera: ‘Henrique Dos Santos’.

Pasaron 26 años, hasta que el falso Henrique fue detenido en Portoalegre por llevar un documento falso. Y en ese momento, Martín había alcanzado una pequeña victoria. Lo que seguía serían batallas más duras: lograr su extradición y que Jaime Saade no lograra su cometido con argucias ante la justicia.

SEMANA, en un reportaje de abril de 2024, había contado que la defensa de Saade trató de esquivar la extradición con fuerza en todo el continente. La Corte Suprema de Justicia de Brasil se dividió en dos partes: dos jueces fallaron a favor y dos en contra, empate que favoreció notablemente a Jaime.

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En un hecho inédito, la Corte tumbó la primera determinación y acogió la petición de la familia de Nancy Mestre: extraditar a Saade para que asumiera sus responsabilidades en el crimen ocurrido en la madrugada del sábado 1.° de enero de 1994.

En Colombia emprendió otras jugadas, tratar de que los jueces le tumbaran la condena, pero acaba de recibir un segundo revés.

Llegada de Jaime Saade Cormane, extraditado del Brasil, condenado por el asesinato de Nancy Mestre Foto: Colprensa

El Tribunal Superior de Valledupar ratificó la condena, negó la prescripción de la pena y aclaró por qué el hombre deberá pagar 16 años de cárcel.

Esto, debido al tratado de extradición vigente entre Colombia y Brasil, así como a uno de los condicionamientos impuestos por el gigante suramericano para que a Jaime Saade no se le computara el delito de acceso carnal violento, dado que en ese país ya se encontraba prescrito.

Raúl Romero del Río, abogado de la familia Mestre, explicó que esta decisión cierra un ciclo y que esta noticia se conoce justo en el cumpleaños 51 de Nancy Mestre.