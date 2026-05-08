Este es el comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la muerte de Germán Vargas Lleras

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó en la noche de este viernes 8 de mayo la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas. La noticia fue oficializada a través de un comunicado firmado por el director médico de la institución, Adolfo Llinás Volpe.

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El fallecimiento del exvicepresidente se conoció luego de varias horas de incertidumbre sobre su estado de salud. Vargas Lleras venía enfrentando delicadas complicaciones médicas relacionadas con un tumor cerebral y tratamientos especializados que lo mantuvieron alejado de la vida pública durante los últimos meses.

En el documento, la Fundación Santa Fe lamentó profundamente la muerte del dirigente político y expresó un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos. Además, indicó que la comunicación fue emitida “de común acuerdo con su familia”.

Germán Vargas Lleras con su nieto Agustín Foto: x

La clínica también reveló un detalle sobre los últimos días de Vargas Lleras y confirmó que durante las últimas semanas el exvicepresidente se encontraba bajo cuidado clínico en atención domiciliaria por parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados”, señaló la institución médica en el comunicado oficial.

Tras conocerse el pronunciamiento de la clínica, comenzaron a multiplicarse las reacciones desde distintos sectores políticos y periodísticos del país, al lamentar la muerte de uno de los dirigentes más reconocidos y poderosos de la historia política reciente de Colombia.

El comunicado, compuesto por pocas líneas, fue difundido durante la noche de este viernes y rápidamente empezó a circular en redes sociales y medios nacionales, convirtiéndose en el documento que oficializó el fallecimiento de uno de los dirigentes más reconocidos de la política colombiana reciente.

Su deceso se produjo a sus 64 años. Y la última fotografía que se conoció en vida la publicó en redes sociales Clemencia Vargas, su hija. Vargas, con escaso cabello, con gorra verde, mirando fijamente a Agustín, su único nieto. La imagen es enternecedora. Del político rudo, serio, con fama de mal genio, quedó el recuerdo del abuelo consentidor que llamó la “felicidad completa” el nacimiento de su nieto en marzo de 2025.

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