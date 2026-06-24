La Corte Constitucional le acaba de dar luz verde al Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la segunda emergencia económica que decretó para atender las emergencias provocadas por las inundaciones a principios de este año. Sin embargo, limitó algunos poderes extraordinarios que se expidieron con esa declaratoria.
Nación
Corte avala la emergencia económica de Petro por crisis climática, pero le puso límites a los decretos
El Ejecutivo podrá seguir utilizando esa herramienta para atender la crisis causada por el fenómeno climático a principios de este año.
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24 de junio de 2026 a las 12:30 p. m.
El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Corte Constitucional