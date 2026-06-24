Lo que durante años fue una vida alejada de los escándalos públicos dio un giro inesperado este 24 de junio.

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González, fue capturado en Villa Campestre, Atlántico, en medio de una investigación judicial que adelantan las autoridades, por presuntos delitos de secuestro simple agravado y tortura.

Capturan a un hijo de Diomedes Díaz implicado en un caso de secuestro y extorsión en Barranquilla

Del legado de Diomedes Díaz a una investigación judicial en Atlántico

Durante años, Luis Mariano Díaz González fue uno de los hijos menos mediáticos de Diomedes Díaz.

Aunque lleva uno de los apellidos más reconocidos de la música vallenata, su vida pública transcurrió lejos de los escenarios, de las giras musicales y de la exposición constante que han tenido otros integrantes de la familia del fallecido cantante.

Luis Mariano es fruto de la relación entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana González Silva, conocida popularmente como “La Doctora”, una de las mujeres más importantes en la vida del intérprete guajiro y quien inspiró una de las canciones más recordadas de su repertorio.

Junto a él nacieron también Betsy Liliana Díaz González, conocida como Lily Díaz, y Moisés Díaz González.

A diferencia de varios de sus hermanos, que decidieron seguir el camino artístico de su padre, Luis Mariano nunca desarrolló una carrera profesional dentro del vallenato.

Sin embargo, siempre mantuvo cercanía con ese universo musical.

En distintas ocasiones compartió interpretaciones de canciones vallenatas en redes sociales y participó en actividades relacionadas con la preservación del legado del llamado ‘Cacique de La Junta’.

Su nombre también ha estado ligado a iniciativas impulsadas por la Fundación Diomedes Díaz, organización creada para mantener viva la memoria del artista y promover actividades culturales y sociales inspiradas en su obra.

Quienes siguen de cerca la historia de la familia Díaz lo identifican como uno de los herederos que optó por mantener un perfil más reservado, concentrado en sus proyectos personales y familiares.

Uno de los episodios más difíciles para la familia ocurrió en mayo de 2020, cuando falleció su hermano Moisés Díaz González tras sufrir un accidente de tránsito en Barranquilla.

La tragedia conmocionó al entorno cercano de Diomedes Díaz y marcó profundamente a sus familiares.

En el plano personal, Luis Mariano volvió a ocupar espacios en la prensa nacional en 2023 con motivo de su matrimonio con Maylin Dayana Henao.

La ceremonia se celebró en el tradicional Hotel El Prado de Barranquilla y reunió a familiares y allegados del entorno del fallecido cantante. Posteriormente, la pareja tuvo una hija.

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Las imágenes compartidas en sus redes sociales mostraban principalmente reuniones familiares, celebraciones, viajes y momentos cotidianos.

Esa imagen pública, alejada de polémicas y controversias, hizo que durante años permaneciera prácticamente fuera del foco mediático.

Sin embargo, su nombre volvió a ocupar titulares este 24 de junio de 2026 luego de que las autoridades confirmaran su captura en Villa Campestre, Atlántico, en medio de una investigación que adelanta la Fiscalía 85 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Según la información divulgada por las autoridades, Díaz González es investigado junto con otras personas por presuntos delitos de secuestro simple agravado y tortura, en un caso relacionado con una presunta estructura de préstamos ilegales.

Mientras avanza el proceso judicial y se desarrollan las audiencias correspondientes, la noticia ha despertado una enorme atención pública debido al peso que conserva el apellido Díaz en la cultura popular colombiana.

Más de una década después de la muerte de Diomedes Díaz, ocurrida en diciembre de 2013, la historia de sus hijos continúa generando interés entre seguidores del vallenato y la opinión pública nacional.