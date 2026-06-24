Primicia: el multimillonario contrato por $157.000 millones que dejaría amarrado el Gobierno Petro en el Ejército

SEMANA conoció en primicia que dentro del Ejército se está construyendo un multimillonario contrato que se dejaría comprometido antes de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los inhibidores de señalan serían instalados en vehículos tipo convoy del Ejército. Foto: Semana

El valor del contrato, según le confirmaron fuentes militares a SEMANA, es por un monto de 157.000 millones de pesos, y tiene como propósito la adquisición de inhibidores de señal para vehículos militares.

Las fuentes confirmaron que lo que se busca es que el contrato quede estructurado y comprometido con vigencias futuras durante los próximos ocho años. Los recursos saldrían del reciente Conpes por 13 billones de pesos aprobado para el sector defensa.

Así mismo indicaron las fuentes militares que hay un equipo técnico especializado trabajando en el contrato, para definir si se hace mediante licitación pública o a través de convenios de gobierno a gobierno.

Los inhibidores tendrían como propósito frenar los ataques con drones y explosivos. Foto: Ejército Nacional

Las fuentes confirmaron que está previsto que el contrato vaya hasta el año 2034 y que lo contemplado es que, año por año, se vayan desembolsando los recursos hasta completar los 157.000 millones de pesos.

De acuerdo con las fuentes, los pagos se harán por fases a partir de 2027 y hasta 2034. De acuerdo con la información que conoció SEMANA, se están definiendo los planes de pago, las especificaciones técnicas y los requisitos que debe cumplir el contratista.

“Ese material debe ser adquirido para los próximos años, que son para salvar la vida de los soldados. Son unos inhibidores tipo morral y tipo convoy que son para los vehículos tácticos”, le reveló la fuente a SEMANA.

Desde el Ejército se informó que lo que se buscará con la millonaria contratación es salvar la vida de la tropa. Foto: Gobernación del Cauca

Así mismo indicó la fuente militar que se busca que en la contratación haya la mayor transparencia posible, para evitar hechos de corrupción o que pongan un manto de duda sobre la contratación.

Una de las misiones de los inhibidores, dijeron las fuentes militares, también tiene como propósito frenar los ataques con drones cargados con explosivos por parte de los grupos criminales.

Desde algunos sectores de la sociedad civil y desde sectores políticos pidieron que se ponga la lupa en la recta final del gobierno Petro sobre una posible ‘contratitis’ que se daría en las diferentes entidades.