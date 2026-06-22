Exgerente de Nueva EPS debe 10 años de arresto tras cascada de tutelas. Caso es revisado por la Corte Suprema

Un particular caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que la exrepresentante legal de la Nueva EPS, Salomé Henao González, recibió una cascada de tutelas e incidentes de desacato que en la actualidad le representan más de 10 años de arresto y multas que superan los 4.000 millones de pesos.

Frente a esa situación, Henao radicó una tutela en contra de la rama Judicial, la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y la Policía para que la justicia revise todas esas decisiones, pues las órdenes en su contra se habrían dado por fallas de la Entidad Promotora de Salud.

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El caso llegó al despacho del magistrado Diego Corredor, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, quien expidió un auto admitiendo la tutela que radicó la exgerente de la Nueva EPS.

Sin embargo, Salomé Henao impugnó esa decisión que terminó revisando la Sala de Casación Civil, la cual decidió declarar nula la actuación del magistrado Corredor para que vinculara al proceso a los tribunales desde donde salieron las decisiones en su contra.

Así fue como el magistrado de la Sala Penal decidió expedir una nueva orden en la que quedaron vinculados los Tribunales de Neiva, Antioquia, Quibdó, Antioquia y todos los despachos judiciales en el país que tuvieron participación o alguna decisión dentro de este proceso.

El magistrado Corredor confirmó en su decisión: “Deberá enviarse correo electrónico a los Tribunales señalados, así como correo electrónico masivo a todos los despachos judiciales, con inclusión de la demanda de tutela, el auto de la Sala de Casación Penal (...), así como la relación actualizada de juzgados y proceso de incidente de desacato adelantados en contra de Salomé Henao”.

La Corte le dio un plazo de un día a los juzgados y tribunales vinculados dentro de este proceso, para que se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones que pide la demanda.

El magistrado Diego Corredor. Foto: Revista Semana

El caso de la exgerente

El proceso inició cuando Henao radicó una tutela pidiendo la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre, que se habrían vulnerado con la cascada de tutelas e incidentes de desacato que la dejaron con un acumulado de 10 años de arresto.

Salomé Henao explicó que fue gerente regional noroccidente de Nueva EPS durante junio y septiembre de 2025, pero después le fue impuesta la función de actuar como representante legal para atender y contestar tutelas y desacatos.

Esas funciones las cumplió mientras que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la intervención forzosa de la EPS, y entidades como la Procuraduría salieron a alertar que esa decisión habría deteriorado y empeorado el servicio y otros conceptos.

Aunque no tenía control funcional ni jerárquico en áreas estratégicas como la jurídica, el 4 de septiembre de 2025, tras finalizar su vínculo laboral, comenzaron a recaer en su contra varias decisiones judiciales que le impusieron sanciones de arresto y multas que se habrían dado por los incumplimientos de la Nueva EPS, pero Henao en ese momento no habría tenido capacidad real de intervención.

Así fue como la mujer terminó con más de 10 arrestos, procesos coactivos por más de 4.000 millones de pesos y multas que superan los 9.000 millones de pesos. La mujer intentó ubicar todos esos procesos ante el Consejo Superior de la Judicatura, pero la respuesta fue que cada juzgado y tribunal debía emitir respuesta individual de cada proceso.

Salomé Henao explicó en la tutela las gestiones que hizo: “incluyendo Policía Nacional, Nueva EPS, Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, juzgados y dependencias de cobro coactivo de la rama Judicial con el fin de obtener la información necesaria para identificar, consolidar y gestionar las sanciones impuestas en mi contra”.

Por eso fue que terminó llevando el caso a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre este curioso caso que tiene contra las cueras a la exgerente de la Nueva EPS, Salomé Henao.