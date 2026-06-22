Senador Miguel Ángel Pinto rendirá indagatoria en la Corte por caso de acceso carnal violento

Este lunes 22 de junio, a las 2 de la tarde, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, deberá rendir indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el norte de Bogotá.

Martha Peralta salió de los calabozos de la Dijín a seguir su indagatoria en la Corte por el saqueo a la UNGRD

El congresista enfrenta una investigación formal por el delito de acceso carnal violento agravado.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el congresista liberal fue denunciado por haber, presuntamente, abusado sexualmente de una mujer durante 10 meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010.

Miguel Ángel Pinto, senador liberal, deberá presentarse este lunes 22 de junio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa

En la denuncia se asevera que Pinto Hernández habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para instrumentalizar sexualmente a la mujer.

En días pasados, la defensa del congresista había pedido reprogramar la diligencia, asegurando que se encontraba fuera del país atendiendo asusntos personales y profesionales.

Miguel Ángel Pinto Rueda: “El Gobierno nacional hizo a un lado a todo el país”

Sin embargo, el magistrado instructor de este caso, Misale Rodríguez, rechazó la petición y avaló que se conectara virtualmente.

El despacho instructor, según se pudo conocer, que cuenta con varios elementos probatorios entre testimonios y documentos que han sido añadidos en la investigación preliminar.

Gloria Arizabaleta será indagada en la Corte Suprema de Justicia por pedir la suspensión del presidente Petro

El dirigente político, quien estuvo doce años en el Congreso, no aspiró a una reelección para el próximo periodo legislativo.

Pinto Hernández, coincidentemente, estará en el Congreso hasta el próximo martes 22 de junio. Esto, después de que el pasado 9 de junio la Plenaria del Senado aceptara su renuncia.

Hasta el momento, el congresista no se ha pronunciado públicamente frente a estos señalamientos.