Córdoba pide frenar el traspaso de $ 1,9 billones destinados a damnificados por las inundaciones

El mandatario de Córdoba, Erasmo Zuleta, salió al paso de la iniciativa del Gobierno nacional que busca mover $ 1,9 billones, originalmente reservados para atender la ola invernal de febrero de 2026, hacia los trabajos de atención y reconstrucción tras el reciente sismo que sacudió al país.

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De acuerdo con el gobernador, ese movimiento de recursos hace parte de un plan de financiamiento propuesto por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pensado para cubrir los gastos derivados del terremoto sin afectar el equilibrio fiscal del país. El debate gira en torno al dinero previsto para reparar los estragos que dejaron las lluvias y el frente frío en varios departamentos del Caribe y otras regiones.

Zuleta fue enfático en que respalda la atención a los afectados por el terremoto, aunque insistió en que esa urgencia no puede resolverse quitándoles recursos a las familias que aún aguardan una solución tras una emergencia anterior. En un mensaje difundido en sus redes, sostuvo que no es aceptable enfrentar una tragedia dejando desamparadas a las víctimas de otra.

La margen izquierda de Montería fue una de las más afectadas por las inundaciones. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Córdoba, a la espera de la reconstrucción

El gobernador señaló que, pese a los meses transcurridos desde la emergencia invernal, en el departamento todavía no se han entregado las viviendas que debían construirse con fondos nacionales para las familias damnificadas. Según explicó, buena parte de las obras realizadas hasta ahora se han financiado con recursos propios de la Gobernación, por lo que modificar las partidas ya comprometidas para esa reconstrucción podría retrasar aún más la ayuda a las comunidades.

El funcionario recordó que el impacto de las inundaciones no se limita a su departamento: Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó enfrentan situaciones similares.

Las cifras que expuso reflejan la dimensión del problema: más de 230.000 personas damnificadas, cerca de 2.000 kilómetros de vías afectadas, 81 acueductos dañados, unas 3.000 viviendas destruidas y otras 10.000 con daños parciales. Para los gobiernos regionales, estas cifras justifican que la Nación mantenga su compromiso financiero y agilice mecanismos concretos de reconstrucción.

Zuleta anunció que planteará el tema directamente ante el Gobierno nacional este viernes, durante la Cumbre de Gobernadores, donde expondrá la situación al presidente Abelardo De La Espriella y pedirá garantías de recursos para Córdoba y los demás territorios afectados.

También solicitará el nombramiento de un gerente encargado de coordinar, articular y hacer seguimiento a las inversiones destinadas a la reconstrucción, con el fin de que exista un puente entre las necesidades regionales y las entidades nacionales que ejecutan los recursos.

El gobernador aclaró que su posición no desconoce la gravedad del terremoto ni resta importancia a quienes resultaron afectados por este. Su mayor preocupación, dijo, es evitar que los damnificados por las inundaciones queden nuevamente relegados en el reparto de los recursos públicos.

Este reclamo se suma a las voces de otros mandatarios regionales que exigen al Gobierno nacional definir cómo financiará, de manera simultánea, la respuesta al terremoto y los compromisos pendientes con las comunidades golpeadas por la emergencia invernal de 2026.