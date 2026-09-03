“No nos fue bien”: Medellín, a un paso del racionamiento de agua tras el reporte de Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció que la capital del Valle del Cauca deberá ahorrar una importante cantidad de agua para que la ciudad no se vea afectada por el racionamiento del servicio. Esto se debe a que ya se están presentando en Colombia los primeros estragos por el fenómeno de El Niño, como los incendios forestales que azotan al país.

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Este 3 de septiembre, Gutiérrez hizo públicas las cifras de cómo va la ciudad frente a este reto. Según el mandatario, el panorama no es positivo, debido a que no se registró una disminución del consumo del agua; por el contrario, aumentó. Este panorama significaría para los medellinenses enfrentarse a posibles cortes de agua.

Según las cifras mostradas por el mandatario, en el sector de Piedras Blancas se registró una subida de 21 litros y en Riogrande el aumento fue de ocho litros, panorama que sigue causando alarma, ya que se espera que los ciudadanos comiencen a ahorrar agua.

El único lugar donde el consumo habría disminuido es La Fe, sitio en el que se habría logrado reducir el gasto en dos litros. Este ahorro hace parte de un reto anunciado por Federico Gutiérrez para evitar que Medellín enfrente un racionamiento. La iniciativa se llevará a cabo durante cinco días; el primero de ellos corresponde a las cifras citadas.

El mandatario aclaró que, para evitar este posible escenario, se necesita ahorrar 92 litros de agua diarios por vivienda en las zonas nororiental y centroriental, abastecidas por Piedras Blancas, y 70 litros diarios por vivienda en el resto de Medellín y el Área Metropolitana.

La invitación de Gutiérrez fue que, durante estos próximos cuatro días del reto, los habitantes de la capital apliquen medidas en sus hogares que permitan registrar una disminución del consumo del servicio de agua.

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“Nos quedan cuatro días y sí podemos lograrlo. Esto depende de todos: duchas más cortas, cerrar la llave mientras nos cepillamos, no lavar el carro con manguera y reutilizar el agua siempre que podamos”, afirmó el funcionario.

Para evitar situaciones extremas de desabastecimiento, las autoridades locales reiteraron que mantendrán un monitoreo constante sobre los niveles de los embalses y el comportamiento del consumo diario durante las próximas jornadas.