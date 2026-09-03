La autopista Medellín-Bogotá se queda en penumbras en Guarne: lanzan urgente llamado por seguridad vial

La falta de iluminación en dos tramos de la autopista Medellín-Bogotá, en la jurisdicción de Guarne, Antioquia, genera preocupación entre las autoridades locales.

Ante esto, solicitan una intervención urgente para recuperar el alumbrado y así reducir los riesgos para quienes transitan por la zona.

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Dos sectores presentan problemas de iluminación

La Alcaldía de Guarne informó que existen fallas en el sistema de alumbrado público de dos puntos de la autopista Medellín-Bogotá.

La situación fue puesta en conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (Invías). Uno de los sectores afectados corresponde a la variante Aeropuerto.

Allí, según explicó el secretario de Movilidad de Guarne, José David Ochoa Ruiz, solo permanece iluminado un tramo de aproximadamente un kilómetro, entre el kilómetro 1 y el Parque Empresarial Élite 1.

El otro punto señalado se encuentra entre el Crucero del Amor y la entrada a la vereda Chaparral, donde el sistema de iluminación se encuentra fuera de servicio.

La Alcaldía confirmó que envió un oficio a la ANI e Invías para solicitar información sobre el mantenimiento y pedir la recuperación del alumbrado en estos sectores.

La preocupación está en la seguridad vial

La falta de iluminación genera especial preocupación porque se trata de un corredor con un importante flujo de vehículos y transporte de carga.

De acuerdo con las autoridades locales, los sectores afectados también presentan antecedentes de siniestralidad vial. El secretario de Movilidad de Guarne advirtió que circular durante la noche sin iluminación aumenta el riesgo para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

La situación cobra relevancia porque la autopista Medellín-Bogotá atraviesa el municipio y constituye uno de los principales corredores de conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño.

Además, la Alcaldía señala que la vía cruza el territorio de Guarne y conecta su cabecera con la capital antioqueña.

La falla en el alumbrado se presenta semanas después de la finalización de la concesión de Devimed en este corredor vial. Antes de la reversión del contrato, Devimed, la ANI y el Invías habían adelantado conversaciones relacionadas con la continuidad del alumbrado.

El 31 de julio se informó que Invías asumiría el compromiso de garantizar que el servicio no fuera interrumpido y que existía un fondo destinado a cubrir el suministro de energía durante seis meses. Sin embargo, posteriormente comenzaron a reportarse fallas en diferentes puntos de la vía.

La Alcaldía de Guarne sostiene que, pese al compromiso anunciado, sectores del corredor quedaron sin iluminación. Por su parte, la administración municipal insiste en que el alumbrado no es solamente un asunto de infraestructura, sino también un elemento de seguridad vial.

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Por ello, pidió a las entidades nacionales responsables atender la situación y restablecer las luminarias en los puntos afectados.

Mientras se espera una respuesta de la ANI y del Invías, las autoridades locales anunciaron que continuarán haciendo seguimiento al caso para lograr la recuperación del servicio en los tramos que permanecen a oscuras.