Medellín comenzó a darle forma a uno de los nuevos espacios culturales más grandes proyectados por el Distrito.

En Ciudad del Río ya empezaron los movimientos de tierra y las excavaciones para construir el Recreo Cultural Ciudad del Río, una infraestructura que busca integrar cine, música, formación artística, espacios para la creación y zonas públicas.

El Retiro avanza en la construcción de una clínica regional: obras comenzarían el próximo año

Una nueva apuesta por la cultura

El Recreo Cultural Ciudad del Río será el más grande de los 12 Recreos que se proyectan durante el actual cuatrienio.

La infraestructura tendrá 11 pisos y cerca de 10.000 metros cuadrados construidos.

El proyecto también contempla más de 8.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, que estarán integrados con el entorno de Ciudad del Río.

Uno de los principales componentes será la Cinemateca Distrital de Medellín, concebida para preservar la memoria audiovisual de la ciudad y fortalecer los procesos de formación, creación y circulación artística.

El complejo contará con dos salas de cine con capacidad para 279 personas, además de una galería, bóvedas y un laboratorio de archivo fílmico.

También tendrá un máster de sonido y video, una bodega de instrumentos y tres salas de ensayo.

La propuesta no estará limitada a la exhibición cinematográfica. El proyecto incluirá espacios destinados a grabaciones musicales y audiovisuales, presentaciones artísticas y locales comerciales.

A este complejo también se integrará el programa Medellín Music Lab, que tendrá presencia en el proyecto para impulsar la formación y el talento local.

De esta manera, el espacio busca reunir diferentes actividades relacionadas con la creación y circulación artística, desde la producción audiovisual y musical hasta la formación y las presentaciones.

Una inversión de más de $86.000 millones

De acuerdo con la información entregada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la construcción contempla una inversión superior a $86.000 millones y generará alrededor de 300 empleos.

La administración distrital estima que el proyecto beneficiará a más de 440.000 personas una vez entre en funcionamiento.

Otro de los componentes de la obra estará relacionado con el manejo del agua lluvia.

$2,82 billones para transformar Medellín: Concejo de la ciudad aprueba recursos para deporte, infraestructura vial y educativa

El proyecto incorporará Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), diseñados para gestionar este recurso de una manera más natural y eficiente.

La fecha proyectada por la EDU para la entrega de la obra es diciembre de 2027.

Así, mientras avanzan las primeras excavaciones en Ciudad del Río, Medellín comienza a materializar un nuevo escenario que combinará infraestructura cultural, espacios para la creación artística, formación, cine, música y espacio público.