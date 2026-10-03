Hijo de Nicolás Maduro relató qué le dijo su padre en la primera llamada tras su llegada a EE. UU.

Nicolás Maduro Guerra contó cómo fue el primer contacto telefónico que tuvo con su padre, Nicolás Maduro, después de que este llegara a Estados Unidos. El relato fue presentado el 1 de octubre durante el programa de radio Entre Comunes, de la emisora RNP.

Hijo de Nicolás Maduro revela detalles inéditos de las primeras fotos en prisión del exmandatario

La llamada ocurrió mientras intervenía en la Asamblea

Maduro Guerra ubicó el episodio el 5 de febrero, una fecha que relacionó con la discusión de la Ley de Amnistía. Al ser consultado sobre cómo fue hablar nuevamente con su padre, respondió: “5 de febrero, Ley de Amnistía.”

Según explicó, días antes ya había recibido una comunicación de Cilia. “Cilia llamó el 29 de enero, jueves 29 de enero, y él llamó el jueves 5 de febrero”, relató.

El contacto ocurrió mientras Maduro Guerra se encontraba en su curul y esperaba intervenir para defender la iniciativa. En ese momento recibió una llamada desde el teléfono de uno de los hijos de Cilia.

“Yo veo la llamada, yo: ‘Aló’. Dice, ‘Aló, aló. Nico, tu papá. Aló, Nico’”, recordó Maduro Guerra.

El diputado contó que inicialmente quedó en estado de shock y que solo después, al escuchar la grabación, comprendió la reacción que había tenido. Luego decidió apartarse del lugar donde estaba.

“Y yo me paro, me paro, me voy para las escaleras atrás. ‘Aló, ¿cómo estás?’. ‘Nico, ¿cómo están todos?’. Bien. ‘¿La familia?’. Bien”, relató.

Maduro preguntó por lo que ocurría en Venezuela

De acuerdo con Maduro Guerra, su padre comenzó a preguntarle por la situación del país. “Entonces, me empieza a preguntar, ‘¿Cómo está el país?’. ‘Bien’. ‘¿Cuándo se juramentó Delcy?’”, contó.

Maduro Guerra explicó que su padre estaba aislado y por eso preguntaba por acontecimientos que habían ocurrido en Venezuela. También le preguntó quiénes habían quedado en la Asamblea Nacional.

“¿Quién quedó en la Asamblea Nacional?’. ‘Jorge, Pedro y Grecia’”, recordó el diputado.

Nicolás Maduro quiso saber cuándo se había juramentado Delcy, según contó su hijo. Foto: Getty Images

La conversación también tuvo un momento más distendido. Maduro Guerra le comentó a su padre que había ganado Magallanes, una referencia deportiva que provocó una reacción entre risas.

“Coño, qué cagada. Ay, perdón, está muy mal el horario”, relató Maduro Guerra, quien aclaró que esa fue la expresión de su padre y que la dijo entre risas.

Al final de ese primer contacto, según el relato del diputado, Maduro dejó un mensaje centrado en mantener el ánimo de su familia: “Que nadie nos quite el derecho a ser feliz. Que nadie nos quite la alegría. Nada nos puede quitar la alegría, nunca. Jamás. Seamos felices, sean felices ustedes. ¿Ah? Que de esta vamos a salir”.