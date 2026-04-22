¿Peligran los hinchas en el Mundial 2026? El plan para frenar redadas de ICE en los estadios de EE. UU.

A medida que se acerca la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la expectativa por el evento deportivo más grande del planeta crece, pero también surge una preocupación que ha encendido las alarmas en Estados Unidos: la seguridad de los miles de fanáticos extranjeros que viajarán para apoyar a sus selecciones.

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El debate actual se centra en la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los estadios y zonas aledañas, un escenario que muchos consideran podría empañar la fiesta del fútbol.

El Mundial de Fútbol es una de los espectáculos deportivos más esperados. Foto: Getty Images

Para responder a este temor, se ha presentado en el Congreso estadounidense una iniciativa legislativa que busca establecer límites claros a las autoridades migratorias durante el desarrollo del certamen.

¿Qué es la ‘Save The World Cup Act’?

Bajo el nombre de proyecto de ley H.R.7896, o ley para “Salvar la Copa del Mundo”, tres legisladores demócratas (LaMonica McIver, Eric Swalwell y Bennie Thompson) lideran una propuesta que tiene como objetivo principal garantizar un entorno seguro y libre de persecución para todos los asistentes.

La finalidad es evitar que el temor a operativos migratorios aleje a los turistas y afecte el espíritu del torneo.

La iniciativa busca prohibir específicamente que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) utilicen fondos públicos para ejecutar redadas migratorias en las áreas donde se vive la pasión del Mundial.

El perímetro de seguridad: La regla de la milla

El proyecto establece una restricción geográfica muy clara. La prohibición del uso de recursos federales para tareas de control migratorio se aplicaría en:

Una zona de una milla (1,6 kilómetros) a la redonda de cualquier estadio sede.

de cualquier estadio sede. Todas las áreas habilitadas para el FIFA Fan Festival, donde se concentran las mayores aglomeraciones de hinchas.

De esta manera, se pretende que los recursos financieros de estas entidades se enfoquen exclusivamente en la logística y seguridad del evento, y no en la detención de aficionados por su estatus migratorio.

¿Existen excepciones a la medida?

A pesar de la restricción, el proyecto de ley contempla casos de fuerza mayor donde los agentes del ICE sí podrían intervenir.

La seguridad nacional y la integridad física siguen siendo la prioridad, por lo que la prohibición quedaría sin efecto si:

Existe un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico contra cualquier persona. Se presenta un peligro real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se identifica a un individuo que represente una amenaza directa a la seguridad. Hay riesgo de destrucción de evidencia vital para un proceso criminal vigente.

El Mundial 2026 está en el centro del debate por las políticas migratorias que se pueden adoptar. Foto: AFP

El camino hacia la aprobación

La propuesta ya superó la primera fase del proceso legislativo. No obstante, para que se convierta en una realidad, la ‘Save The World Cup Act’ aún debe recorrer un camino complejo: necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes, la aprobación del Senado y, finalmente, la firma del presidente Donald Trump.

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Si la ley es promulgada, los estadios del Mundial 2026 pasarán a ser zonas con protección especial, marcando un hito en la organización de eventos masivos en territorio estadounidense.

Por ahora, los ojos del mundo del deporte y de los defensores de los derechos de los viajeros permanecen atentos a cómo avance este debate.