Mundial 2026: Estados Unidos sigue ofreciendo citas prioritarias para la visa a fanáticos que cuenten con boletas oficiales

A medida que se acerca el torneo de fútbol más importante del mundo, el Mundial 2026, son miles de personas las que están planeando sus viajes para asistir a los partidos de su selección. Esta competición tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México. Para el caso de los primeros dos, los colombianos necesitan visa para poder entrar al país.

Así las cosas, las citas para la visa americana han colapsado aún más de lo normal, debido a que se multiplica la cantidad de personas que se presentan al consulado estadounidense para poder apoyar a su equipo en un partido del Mundial de Fútbol, que inicia el jueves 11 de junio.

La FIFA anunció el acuerdo con EE. UU. desde hace meses. Foto: NurPhoto via Getty Images

“¡Buenas noticias para quienes tengan entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y viajen a Estados Unidos este año!”, anunció la cuenta oficial de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos en su perfil de X. “¡Les damos acceso prioritario a sus citas para la visa estadounidense!"

Great news for FIFA World Cup 2026™ ticket holders who will travel to the United States this year — we’re giving you prioritized access to U.S. visa appointments! If you bought a ticket directly from FIFA, you can now opt in for FIFA PASS on https://t.co/Xmb89itp7Y! This will… pic.twitter.com/OEeyU4jTqO — TravelGov (@TravelGov) January 20, 2026

Gracias a una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el director de la FIFA, Gianni Infantino, se acordó ordenar a los consulados alrededor del mundo poner prioridad sobre los casos de solicitud de visa para aquellas personas que ya cuentan con una entrada a un partido del mundial. Sin embargo, los extranjeros deben cumplir con los requisitos de las embajadas.

Las personas deben cumplir con los requisitos para que le aprueben la visa. Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

“Si compraron una entrada directamente a la FIFA, ¡ahora pueden optar por el FIFA PASS“, el cual permite un acceso más rápido al proceso para emitir el documento de viaje. La cuenta oficial del Gobierno. Para obtener el beneficio, las personas podrán consultar en la página oficial de la FIFA.

“Esto les dará acceso a una cita prioritaria para la entrevista al solicitar su visa”, agrega la información publicada en redes sociales. “Les recordamos que todos los solicitantes de visa deben ser evaluados y cumplir con los requisitos para obtenerla”.

La medida solo aplica para quienes tengan una boleta a un partido. Foto: @GoodmanHoops en X

“Estados Unidos está listo para recibir a aficionados de todo el mundo a una escala sin precedentes, y nos preparamos para asegurar que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo junio”, escribió Infantino en su perfil de Instagram meses atrás, tras la reunión con el Gobierno norteamericano.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que “Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visa y demostrar que cumplen los requisitos".

“El inicio del torneo se acerca, así que ahora es el momento de solicitarla. Nos honra ser anfitriones de la Copa Mundial más grande y segura de la historia”, amplió entonces.