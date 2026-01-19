Foro Económico Mundial destaca la confrontación geoeconómica como uno de los principales riesgos globales para 2026

Los principales empresarios y analistas económicos del mundo se dan cita desde el día de hoy hasta el viernes 23 de enero en el Foro de Davos, uno de los eventos financieros más importantes del inicio del 2026.

Como antesala del evento, el Foro Económico Mundial publicó su más reciente edición de su Informe de Riesgos Globales (The Global Risks Report 2026).

El mismo analiza los principales riesgos a nivel mundial, tanto a corto como a largo plazo, y presenta las conclusiones de la Encuesta de Percepción de Riesgos Mundiales 2025-2026, que recoge las opiniones de expertos de todo el mundo.

“El Foro Económico Mundial alerta de un panorama global fracturado donde la confrontación geoeconómica domina el corto plazo y la crisis climática define la próxima década. De hecho, esta nueva edición del informe de riesgos globales define el momento actual como el inicio de la “Era de la Competencia”. El informe advierte que el mundo se encuentra en un “precipicio”, caracterizado por la erosión de la cooperación multilateral y un panorama geopolítico cada vez más militarizado y fragmentado", destaca el Informe de Riesgos Globales.

Principales riesgos que destaca el Foro Económico

Confrontación geoeconómica: Se sitúa como el riesgo número uno. El uso de armas económicas (sanciones, guerras comerciales, control de inversiones) para obtener ventajas estratégicas es la mayor amenaza inmediata.

Desinformación y polarización: La desinformación ocupa el segundo lugar, alimentando la polarización social (3º puesto), lo que debilita la cohesión interna de los países y la confianza en las instituciones.

Conflictos armados: El conflicto armado interestatal se mantiene como una preocupación crítica, ocupando el quinto lugar en el ranking de severidad.

Por otra parte, en medio del informe, se analizaron los factores económicos que podrían convertirse o ser un riesgo para los próximos 10 años.

Un contexto de cambio estructural, caracterizado por la “multipolaridad sin multilateralismo”: Las potencias medias y grandes compiten y establecen sus propias normas regionales, aumentando el riesgo de conflictos económicos y militares sin un árbitro global eficaz.

En dimensión económica, se avecinan riesgos financieros derivados de niveles de deuda insostenibles y posibles estallidos de burbujas de activos, todo ello en un contexto de inflación que podría reactivarse.

El envejecimiento de las infraestructuras en las economías avanzadas se ve amenazado de forma creciente por el cambio climático y los ciberataques.

Además de la desinformación, la tecnología es un arma de doble filo. La Inteligencia Artificial presenta el mayor ascenso en la percepción de riesgo a largo plazo. Además, el desarrollo de la computación cuántica amenaza con romper los estándares actuales de criptografía y seguridad digital.

“Si bien los riesgos ambientales han caído en prioridad a corto plazo, dominan por completo la perspectiva a diez años. Los cuatro riesgos más severos para la próxima década son ambientales, encabezados por los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los sistemas terrestres”, puntualiza el informe.