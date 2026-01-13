El Foro Económico Mundial de Davos premia a Movilizatorio por su destacada innovación en el ámbito social

La distinción otorgada en Davos marca un precedente histórico: la organización Movilizatorio, nacida en Colombia y con presencia internacional, se consolidó como la única ganadora del país y la primera en recibir este reconocimiento en su categoría, tras competir con decenas de iniciativas de todo el mundo y por el impacto de su trabajo durante sus 10 años de existencia.

Según datos de la organización, Movilizatorio ha alcanzado a más de 230 millones de personas, ha trabajado con más de 800 aliados y ha formado a cerca de 20.000 líderes y lideresas en distintos países.

Cuando la ciudadanía lidera: cómo el liderazgo colectivo transforma comunidades

Además de su enfoque ambiental, la organización ha sido el motor detrás de coaliciones de alto impacto como la Alianza por la Democracia, Colombia Cuida Colombia, Digimente y El Avispero, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la educación digital en la región.

El reconocimiento de Movilizatorio representa un motivo de orgullo para Colombia y las mujeres del país, ya que es una empresa fundada y liderada por mujeres.