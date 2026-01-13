CONFIDENCIALES

El Foro Económico Mundial de Davos premia a Movilizatorio por su destacada innovación en el ámbito social

Movilizatorio fue elegida como ganadora de uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
13 de enero de 2026, 5:15 p. m.
Movilizatorio obtiene premio en el Foro Económico Mundial
Movilizatorio obtiene premio en el Foro Económico Mundial Foto: Movilizatorio

La distinción otorgada en Davos marca un precedente histórico: la organización Movilizatorio, nacida en Colombia y con presencia internacional, se consolidó como la única ganadora del país y la primera en recibir este reconocimiento en su categoría, tras competir con decenas de iniciativas de todo el mundo y por el impacto de su trabajo durante sus 10 años de existencia.

Según datos de la organización, Movilizatorio ha alcanzado a más de 230 millones de personas, ha trabajado con más de 800 aliados y ha formado a cerca de 20.000 líderes y lideresas en distintos países.

Cuando la ciudadanía lidera: cómo el liderazgo colectivo transforma comunidades

Además de su enfoque ambiental, la organización ha sido el motor detrás de coaliciones de alto impacto como la Alianza por la Democracia, Colombia Cuida Colombia, Digimente y El Avispero, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la educación digital en la región.

El reconocimiento de Movilizatorio representa un motivo de orgullo para Colombia y las mujeres del país, ya que es una empresa fundada y liderada por mujeres.

Confidenciales

Iván Duque no irá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero habló con la canciller: “Disposición patriótica a contribuir”

Confidenciales

Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

Confidenciales

Gustavo Petro vuelve al libreto de 2022: pide a los colombianos que vendan el voto, pero luego no voten por ellos

Confidenciales

Gustavo Petro increpa a un periodista así: “¿Usted cree que soy tan estúpido?"

Confidenciales

Funcionarios de la Procuraduría saldrán a las calles para impulsar la estrategia ‘Paz electoral’

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Mundo

“Estamos jodidos”: Donald Trump estalló con un mensaje que sacude a EE. UU. ante un posible fallo de la Corte Suprema

Dinero

Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

Dinero

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

Más de Confidenciales

Movilizatorio obtiene premio en el Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial de Davos premia a Movilizatorio por su destacada innovación en el ámbito social

Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.

Iván Duque no irá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero habló con la canciller: “Disposición patriótica a contribuir”

Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Gustavo Petro vuelve al libreto de 2022: pide a los colombianos que vendan el voto, pero luego no voten por ellos

El presidente, Gustavo Petro, observando su celular, en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro increpa a un periodista así: “¿Usted cree que soy tan estúpido?"

No

Funcionarios de la Procuraduría saldrán a las calles para impulsar la estrategia ‘Paz electoral’

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El exfiscal Francisco Barbosa se refirió a la muerte de Yeison Jiménez.

Francisco Barbosa lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

Abelardo de la Espriella reacciona a encuesta publicada por SEMANA.

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

Noticias Destacadas