Así fueron los momentos claves del Foro Económico Mundial en Davos. Trump, Macron y Milei como protagonistas

El mundo a sus pies

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Sin duda, el hecho más esperado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, fue el discurso del presidente Donald Trump, en un contexto en el que el mandatario concentró la agenda a su alrededor, impulsado por su ambición de comprar Groenlandia para convertirla en territorio estadounidense y por los negocios petroleros en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En cuanto a Venezuela, Trump lanzó varios elogios a la nueva administración en cabeza de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. “Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy muy listos”, dijo el líder republicano en el Foro de Davos. “Una vez que terminó el ataque dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’, más países deberían hacer eso”, aseguró, en referencia a la operación que llevó al derrocamiento de Maduro el 3 de enero.

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Sobre Groenlandia, Trump dijo que no tiene intenciones de tomar el territorio en poder de Dinamarca por la fuerza, pero sí exigió “negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”. El mandatario sostuvo que solo su país puede proteger dicha región en caso de una intervención de China o Rusia.

‘Macronator’

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: AP

La imagen más curiosa de la cumbre en Suiza fue la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien durante uno de sus discursos apareció con unas gafas oscuras de brillo azulado. El propio mandatario explicó que las usaba por una hemorragia subconjuntival en uno de los ojos, causada por la ruptura de un vaso sanguíneo, visible como una mancha roja en la parte blanca del globo ocular.

Las gafas son de alta gama, de la marca Henry Jullien, modelo Pacific S 01, y cuestan 659 euros (aproximadamente 2,8 millones de pesos). El impacto en redes sociales fue tal que las acciones del grupo propietario subieron 28 por ciento ante el aumento de la demanda.

Ante la pregunta de los periodistas de por qué estaba usando los lentes oscuros, Macron bromeó al respecto. “Pueden verlo como una referencia no intencionada a Eye of the Tiger. Es una señal de autodeterminación”, refiriéndose a la canción del grupo Survivor, popularizada en la película Rocky III. En las redes también lo han comparado con los personajes de filmes como Terminator o Top Gun.

“Todos ustedes estarían hablando alemán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza. Foto: Getty Images

Otro detalle particular de la presencia de Donald Trump en el foro de Davos fue que, durante su discurso, expresó su molestia con los países de la Otan por criticar su idea de anexar Groenlandia. Afirmó que Dinamarca, que actualmente administra el territorio, tiene una “deuda histórica” con Estados Unidos.

“Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos”, dijo el mandatario en referencia a la Segunda Guerra Mundial. “Sin nosotros, ahora mismo todos hablarían alemán y quizás un poco de japonés. Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¡Qué estupidez cometimos al hacerlo!”, dijo el presidente lamentándose.

“Pero lo hicimos, lo devolvimos. ¿Pero cómo pueden ser tan desagradecidos ahora?”, manifestó el mandatario en su discurso, en el cual confundió Groenlandia con Islandia cuatro veces.

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

Aseguró que el interés de Estados Unidos en Groenlandia se debe sobre todo a las reservas de tierras raras y minerales que hay bajo el hielo. Según dijo, bajo control estadounidense la isla podría desarrollarse y “funcionar” en beneficio de ambos países.

“Todo lo que está pidiendo Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia. Solo pido un trozo de hielo”, indicó el líder republicano entre sonrisas e indignación. Sobre esta misma historia, Trump manifestó que “muchos de nuestros aliados y amigos celebran el 8 de mayo como el Día de la Victoria, pero hicimos mucho más que cualquier otro país para ganar la Segunda Guerra Mundial”.

¿Paz a la vista?

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló este jueves en Davos que su país participará en una reunión en Emiratos Árabes Unidos con delegaciones de Estados Unidos y Rusia. Será el primer encuentro trilateral en el que estas naciones buscan avanzar, por la vía del diálogo, hacia el fin de la guerra, casi cuatro años después del inicio de las hostilidades.

Además, el mandatario aseguró que había alcanzado un acuerdo con su homólogo estadounidense sobre las garantías de seguridad que Donald Trump ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra con Rusia. “Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas. El documento tiene que ser firmado por las partes”, aseveró.

Sin embargo, el gran desafío para las tres delegaciones es que no se han puesto de acuerdo sobre quién gobernará el este ucraniano, que desde 2022 está ocupado por las fuerzas rusas. “Todavía no lo hemos resuelto”, reconoció el mandatario sobre el gran reto diplomático que ahora enfrentará contra la nación que invadió su territorio, dejando decenas de miles de muertos.

“El socialismo siempre termina mal”

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: AP

Desde la tribuna más importante del Foro Económico Mundial, Javier Milei, presidente de Argentina, arremetió contra el socialismo y todos los movimientos de izquierda del mundo, asegurando que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”, una región de la que ha asegurado repetidamente que se encuentra en peligro. Según él, todo parte del principio de que “lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”.

Luego, dijo categóricamente que el socialismo “siempre termina mal, horriblemente mal”, al mencionar los “daños aberrantes” que este causó en Venezuela con el “establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente”.

El mandatario libertario, uno de los aliados más férreos de Donald Trump, señaló que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”. Reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”.

“Los socialistas de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo cuestionan por ser injusto”, indicó Milei desde Suiza.

Los chats del escándalo

Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Foto: AP

Un par de días antes de la cumbre en Davos, la polémica se avivó tras la filtración de chats de Donald Trump con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, en la antesala del foro. Las conversaciones se viralizaron de inmediato y su tono dio mucho de qué hablar.

En la primera conversación, Macron se mostraba de acuerdo con su política en Siria e Irán, aunque tenía una gran negativa por todas las iniciativas de anexar Groenlandia. Pero las declaraciones de Rutte fueron las que más generaron polémica por su excesiva servicialidad con Trump.

Exsecretario de la Otan estalla contra el actual secretario general por chats filtrados por Donald Trump: “Ya basta”

“Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. ¡Qué ganas de verte! Tuyo, Mark”, fue el mensaje del secretario general de la Otan que estalló en las redes.