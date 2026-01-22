Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Donald Trump ha dado a conocer sus diferencias con la Organización de las Naciones Unidas; de hecho, desde que llegó a la Casa Blanca en 2025, retiró el apoyo económico estadounidense a diferentes programas.

En el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos (Suiza), el presidente de Estados Unidos oficializó lo que sería la nueva Junta de Paz.

Esta Junta de Paz se crea con el objetivo inicial de devolverle la tranquilidad a la Franja de Gaza, según Trump. Esta nueva organización busca enfocarse en el plan entre Israel y Hamás, que en octubre habían prometido un alto al fuego.

Entre aliados, Trump invita a Rusia y China

La Junta de Paz era parte de la segunda fase del plan de cese al fuego de 20 puntos para la Franja de Gaza; sin embargo, esta nueva propuesta de Trump actúa como una organización internacional que promueve la paz mundial, la estabilidad y la gobernanza en zonas de conflicto.

Donald Trump inició esta organización con el apoyo de diferentes países de Asia, América, África y Europa. Los países que ya están confirmados son:

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

Egipto

Qatar

Bahrein

Pakistán

Turquía

Hungría

Marruecos

Kosovo

Argentina

Paraguay

Kasajstán

Uzbekistan

Indonesia

Vietnam

Rusia habría sido invitada a ser parte de la Junta de Paz e Israel también entraría en el grupo. El precio para entrar a esta nueva organización sería de 1.000 millones de dólares.

Los recursos recaudados por la Junta de Paz irían a la recuperación de la Franja de Gaza, que además, en el mismo Foro Mundial, Trump destacó que desea crear allí un complejo de rascacielos.

China también fue invitada, pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó el miércoles que China “mantendrá su firme compromiso con la salvaguardia del sistema internacional, con la ONU como eje central”.

¿Es competencia de la ONU?

Se comenta una similitud entre los dos logos, tras ser oficializado en la tarde de este jueves el identificador de la Junta de Paz por la Casa Blanca.

Marco Rubio señaló que esta es una organización de hecho, mientras Donald Trump aseguró que en las ocho guerras que él terminó, no habló en ninguna con la ONU.

Además, Trump dijo: “Ojalá las Naciones Unidas pudieran hacer más”, luego de destacar: “Ojalá no necesitáramos una Junta de Paz”.

Marc Wellwe, profesor de derecho internacional en Cambridge, dijo al New York Times: “Se trata de un ataque directo a las Naciones Unidas“. Se aclaró que el presidente Trump es el único al mando de esta organización; el mandatario sería la cabeza de la Junta de Paz.