Estados Unidos

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de EE. UU. oficializa un nuevo movimiento.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de enero de 2026, 12:20 a. m.
Trump oficializa la Junta de Paz
Trump oficializa la Junta de Paz Foto: Trump: Getty / Logo 1: Casa Blanca / Logo 2: ONU

Donald Trump ha dado a conocer sus diferencias con la Organización de las Naciones Unidas; de hecho, desde que llegó a la Casa Blanca en 2025, retiró el apoyo económico estadounidense a diferentes programas.

En el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos (Suiza), el presidente de Estados Unidos oficializó lo que sería la nueva Junta de Paz.

Esta Junta de Paz se crea con el objetivo inicial de devolverle la tranquilidad a la Franja de Gaza, según Trump. Esta nueva organización busca enfocarse en el plan entre Israel y Hamás, que en octubre habían prometido un alto al fuego.

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza
X
Donald Trump en el FEM Foto: Getty Images

Entre aliados, Trump invita a Rusia y China

La Junta de Paz era parte de la segunda fase del plan de cese al fuego de 20 puntos para la Franja de Gaza; sin embargo, esta nueva propuesta de Trump actúa como una organización internacional que promueve la paz mundial, la estabilidad y la gobernanza en zonas de conflicto.

Noticias Estados Unidos

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Noticias Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

Noticias Estados Unidos

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Noticias Estados Unidos

Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

Noticias Estados Unidos

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Noticias Estados Unidos

La cifra sigue creciendo: hallan más cuerpos sin vida tras accidente ferroviario en España

Gente

¿Esperaba un bebé? Los impactantes detalles del certificado de defunción de Victoria, hija de Tommy Lee Jones

Gente

“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

Donald Trump inició esta organización con el apoyo de diferentes países de Asia, América, África y Europa. Los países que ya están confirmados son:

  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Egipto
  • Qatar
  • Bahrein
  • Pakistán
  • Turquía
  • Hungría
  • Marruecos
  • Kosovo
  • Argentina
  • Paraguay
  • Kasajstán
  • Uzbekistan
  • Indonesia
  • Vietnam

Rusia habría sido invitada a ser parte de la Junta de Paz e Israel también entraría en el grupo. El precio para entrar a esta nueva organización sería de 1.000 millones de dólares.

Los recursos recaudados por la Junta de Paz irían a la recuperación de la Franja de Gaza, que además, en el mismo Foro Mundial, Trump destacó que desea crear allí un complejo de rascacielos.

China también fue invitada, pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó el miércoles que China “mantendrá su firme compromiso con la salvaguardia del sistema internacional, con la ONU como eje central”.

¿Es competencia de la ONU?

Logo Junta de Paz y logo ONU
Logo Junta de Paz y logo ONU Foto: Redes Sociales
Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

Se comenta una similitud entre los dos logos, tras ser oficializado en la tarde de este jueves el identificador de la Junta de Paz por la Casa Blanca.

Marco Rubio señaló que esta es una organización de hecho, mientras Donald Trump aseguró que en las ocho guerras que él terminó, no habló en ninguna con la ONU.

Además, Trump dijo: “Ojalá las Naciones Unidas pudieran hacer más”, luego de destacar: “Ojalá no necesitáramos una Junta de Paz”.

Marc Wellwe, profesor de derecho internacional en Cambridge, dijo al New York Times: “Se trata de un ataque directo a las Naciones Unidas“. Se aclaró que el presidente Trump es el único al mando de esta organización; el mandatario sería la cabeza de la Junta de Paz.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

X

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

NBA NY Knicks

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

x

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

x

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Revelan autopsia de Renee Good, mujer abatida por un agente del ICE en Minneapolis: hallan tres impactos de bala

X

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

x

La cifra sigue creciendo: hallan más cuerpos sin vida tras accidente ferroviario en España

x

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos medidas como preparar el automóvil con mantenimiento preventivo y guardando en su auto un kit para emergencias que incluya frazadas, alimentos y agua, suministros de primeros auxilios, y otros artículos que pueda necesitar si se queda varado.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Noticias Destacadas