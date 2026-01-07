Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

El presidente de los Estados Unidos, por medio de la red social Truth, critica a la OTAN y se refiere al Nobel de Paz en medio de tensiones por el operativo en Venezuela.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

7 de enero de 2026, 4:23 p. m.
Polémicas declaraciones de Donald Trump.
Polémicas declaraciones de Donald Trump. Foto: AP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace fuertes declaraciones en un mensaje de su red Social Truth, refiriéndose a temas trascendentales como la guerra de Ucrania y el Nobel de Paz.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

En medio de las tensiones diplomáticas por el operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela, donde se logró la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como los planes del Gobierno norteamericano para comprar Groenlandia, el mandatario enciende las redes sociales con mensajes que le dan la vuelta al mundo.

Trump avión
Donald Trump quiere controlar el hemisferio. Foto: Getty

Donald Trump afirma en su mensaje: “Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo”; el estadounidense ha sido uno de los dirigentes políticos que ha insistido en que estos dos países lleguen a un acuerdo de paz que contribuya a que el conflicto cese.

El mandatario norteamericano ya habría propuesto, hace algún tiempo, un plan de 28 puntos para que estos dos países puedan llegar a un acuerdo; el plan que se ha propuesto desde Estados Unidos contempla una cesión de territorios de Ucrania a Rusia.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha resistido a que territorios sean otorgados a Rusia.

Trump también se refiere al Nobel de Paz en su mensaje publicado el 7 de enero, diciendo “yo solo terminé 8 guerras, y Noruega, miembro de la OTAN, ingenuamente decidió no darme el Premio Nobel de la Paz”, afirmando también que había salvado “millones de vidas”.

El Nobel de Paz en el 2025 fue entregado a la líder venezolana María Corina Machado, en medio de las tensiones diplomáticas al interior del país suramericano; sin embargo, Machado recientemente afirmó que Donald Trump “lo merecía” y que le gustaría compartirlo con él.

La premio Nobel de la paz María Corina Machado se ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Gran Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025
La premio Nobel de la paz María Corina Machado se ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Gran Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 Foto: AFP

Pese a lo afirmado por Machado, el Instituto Nobel, a través de unas declaraciones a EFE por parte de Erik Aasheim, director de Medios y Comunicación del Instituto Nobel, indicó: “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

El mandatario norteamericano también indicó en su mensaje que “Rusia y China no le tienen nada de miedo a la OTAN sin Estados Unidos y dudo que la OTAN nos apoye si realmente la necesitáramos. Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen”.

Noticias Destacadas