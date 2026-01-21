Estados Unidos

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

El presidente estadounidense desafía aliados y reafirma su liderazgo económico en el WEF.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

21 de enero de 2026, 5:59 p. m.
Donald Trump durante su intervención en Davos 2026, donde pronunció frases que marcaron la agenda internacional.
Donald Trump durante su intervención en Davos 2026, donde pronunció frases que marcaron la agenda internacional. Foto: Getty Images

En Davos 2026, Donald Trump captó todas las miradas con un discurso polémico que combinó nacionalismo económico, críticas a aliados históricos y declaraciones sobre territorios estratégicos, dejando frases que ya recorren el mundo.

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

Las 10 frases más relevantes de Trump revelan su estrategia de poder y la visión de Estados Unidos frente al mundo

El WEF, que tradicionalmente se enfoca en cooperación multilateral y soluciones globales a problemas económicos y sociales, se vio sacudido por la intervención de Trump.

El primer mandatario de Estados Unidos utilizó un tono directo y provocador para subrayar la centralidad de Estados Unidos en la economía y la geopolítica mundial.

A continuación, las 10 frases más relevantes de Trump, con su respectivo contexto:

1. “Cuando Estados Unidos sube, ustedes lo siguen”

Con esta declaración, Trump enfatizó la dependencia del mundo respecto al crecimiento económico estadounidense.

Refleja su narrativa de que cualquier recuperación o prosperidad global está vinculada al desempeño económico de su país.

2. “Estamos creando el mayor auge económico que el mundo haya visto”

Trump aprovechó para proyectar confianza y reforzar su imagen interna y externa.

La frase no solo se dirige a su base electoral, sino que también busca impresionar a empresarios internacionales.

3. “Los aliados no están siguiendo la dirección correcta”

Esta crítica directa a los países europeos sorprendió a la audiencia del WEF.

Trump cuestionó políticas económicas y migratorias de socios históricos, sugiriendo que estas decisiones no solo afectan la alianza transatlántica, sino también la estabilidad global.

4. “Reciben muerte, disrupción y cantidades masivas de dinero a cambio de nada”

Dirigida a la OTAN y los aliados, esta frase subraya la percepción de Trump sobre un trato desigual entre Estados Unidos y sus socios estratégicos.

El comentario generó tensiones diplomáticas inmediatas y fue interpretado como una advertencia de que EE. UU. espera reciprocidad y beneficios claros en sus alianzas internacionales.

5. “Debemos comenzar negociaciones inmediatamente por Groenlandia”

Esta declaración fue una de las más polémicas y acaparó titulares globales.

Trump planteó la adquisición de Groenlandia como una prioridad estratégica, lo que despertó reacciones diplomáticas inmediatas, especialmente de Dinamarca, país soberano del territorio.

6. “Solo Estados Unidos puede asegurar este territorio”

Continuando con el tema de Groenlandia, Trump justificó su interés estratégico, argumentando que la seguridad global depende de su país.

7. “No tenemos intención de usar la fuerza militar”

Esta aclaración buscaba calmar temores de conflicto, especialmente tras sus declaraciones sobre Groenlandia.

Sin embargo, el contexto ya había generado tensión diplomática y preocupación en Europa sobre las verdaderas intenciones estadounidenses, mostrando cómo Trump maneja un delicado equilibrio entre provocación y distensión.

8. “Las fronteras deben ser respetadas y el comercio debe ser justo”

Con esta frase, Trump reforzó su postura sobre migración y comercio internacional, subrayando que Estados Unidos prioriza acuerdos que beneficien directamente a su país.

La declaración es consistente con su política de America First y alerta a otros países sobre las condiciones que considera imprescindibles para mantener relaciones económicas y diplomáticas con EE. UU.

9. “Estados Unidos primero, siempre”

Esta frase emblemática resume su enfoque nacionalista.

Es un recordatorio tanto para su base electoral como para la comunidad internacional de que la prioridad absoluta de Estados Unidos está en sus propios intereses, consolidando su imagen de liderazgo fuerte y unilateral.

10. “La historia recordará esto como la mayor era de Estados Unidos”

Trump cerró su discurso con una frase cargada de simbolismo y confianza histórica, al proyectar la idea de que su Gobierno marca un periodo de grandeza y poder sin precedentes.

