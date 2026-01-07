Trump ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales

El presidente Donald Trump firmó este miércoles, 7 de enero, un decreto en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales, anunció la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato. Justificado con su misión presidencial de “Estados Unidos primero”, visión base, implementada en su retorno a la Casa Blanca.

Razones de la decisión

Según la Casa Blanca, esta decisión obedece a la revisión que hace la administración para evaluar los organismos gubernamentales en los que se encuentra Estados Unidos, priorizando así sus intereses nacionales.

La administración Trump alega que no quiere financiar iniciativas ineficientes y que los recursos de los estadounidenses terminen “malgastados”. Los criterios que validan los aportes aún no son de conocimiento público, solo se sabe que dependen de los criterios de la Casa Blanca.

Donald Trump saca a Estados Unidos de diferentes acuerdos

Una de las primeras medidas de Donald Trump al posesionarse por segunda vez como presidente de Estados Unidos, fue retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de eso, la asamblea en su momento anunció: “desempeña (la OMS) un papel crucial en la protección de la salud de gente de todo el mundo, incluidos estadounidenses”.

Además, así como en su primer mandato, Trump decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, luego de que la administración Biden la haya reincorporado en su presidencia.

La administración Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual afectó a los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Donald Trump lanzó un ataque frontal contra la ONU, que según él está “muy lejos de alcanzar su potencial”.

¿En qué se afecta Estados Unidos con estos retiros?

Los expertos no destacan afectaciones a la nación norteamericana, por el contrario, señala que quienes se verían debilitados, serían las causas como, el cambio climático, la salud pública y el desarrollo global.

Las participaciones en estas organizaciones, coloca a los países en las decisiones claves de la gobernanza mundial, sin embargo, Estados Unidos, en su calidad de potencia mundial, ya tiene relevancia y esto no le haría perder peso en la búsqueda de la actual administración que quiere “volver a hacer grande a Estados Unidos”.

