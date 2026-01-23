Durante más de una década, la conversación sobre el futuro del empleo ha girado en torno a la digitalización, la automatización y los servicios urbanos.

Sin embargo, los datos más recientes del Future of Jobs Report 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, muestran un desplazamiento relevante del foco. Entre 2025 y 2030, los trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros figuran como el grupo ocupacional con mayor crecimiento neto en términos absolutos a escala global.

El informe estima que este conjunto de ocupaciones sumará alrededor de 35 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos cinco años. La cifra contrasta con la percepción extendida de que el empleo rural se encuentra en retroceso estructural y sitúa al agro en el centro de la transformación del mercado laboral mundial.

La explicación no responde a un solo factor. El reporte identifica una combinación de tendencias que inciden directamente sobre el empleo primario. Entre ellas, el aumento de las inversiones destinadas a reducir emisiones de carbono, los esfuerzos de adaptación al cambio climático y la presión sobre los sistemas de producción de alimentos en un contexto de crecimiento poblacional y mayor volatilidad climática.

El empleo agrícola supera actualmente los 200 millones de trabajadores en el mundo. Foto: Getty Images/API

Clima, alimentos y trabajo

El Future of Jobs Report 2025 señala que la mitigación y la adaptación al cambio climático se ubican entre los principales motores de cambio para las empresas en los próximos años.

Estas dinámicas no solo impulsan empleos asociados a energías renovables o ingeniería ambiental, sino que también refuerzan la demanda de trabajo en actividades directamente vinculadas con la producción, transformación y distribución de alimentos.

Según el informe, el empleo agrícola supera actualmente los 200 millones de trabajadores en el mundo. En ese contexto, incluso ajustes marginales en productividad, inversión o regulación tienen efectos significativos sobre el empleo y los ingresos, en especial en economías de ingresos medios y bajos.

El documento también muestra que, a diferencia de otros sectores, el agro no enfrenta una sustitución masiva de mano de obra por tecnología en el corto plazo.

La automatización avanza, pero el cambio se concentra en tareas específicas, no en la eliminación del trabajo humano. Esto mantiene al sector como una fuente relevante de empleo, incluso en escenarios de transformación tecnológica acelerada.

Colombia: volumen alto, calidad pendiente

En Colombia, la discusión sobre empleo rural se mueve entre dos planos. Por un lado, el peso del sector en el mercado laboral. Por otro, las condiciones en las que ese empleo se sostiene.

Durante el Foro Colombia Rural 2025, organizado por Foros Semana, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), resumió ese contraste con dos datos.

Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Nuestro sector es el segundo sector en generación de empleo en nuestro país. Son más de tres millones de colombianos que dependen del sector agropecuario”, señaló.

En la misma intervención añadió que “la cara negativa es que más del 84% se encuentra en informalidad laboral”, apuntó Bedoya.

Las cifras reflejan una tensión estructural. El agro continúa absorbiendo mano de obra y sosteniendo el abastecimiento interno, pero lo hace con altos niveles de informalidad, baja protección social y limitadas trayectorias de formación.

En ese punto, el diagnóstico local dialoga con una de las alertas centrales del informe del Foro Económico Mundial: las brechas de habilidades como principal obstáculo para la transformación del empleo en los próximos años.

Capacidades, no solo puestos

El Future of Jobs Report 2025 identifica las brechas de habilidades como la barrera más citada por los empleadores a nivel global para adaptarse a los cambios del mercado laboral. La advertencia es transversal a sectores y regiones.

En el caso del agro, la necesidad no se limita a competencias digitales avanzadas, sino a capacidades técnicas, gestión productiva, adaptación climática y operación de nuevas tecnologías en contextos rurales.

El informe también subraya que, aunque el empleo total crecerá hacia 2030, la calidad de esa expansión dependerá de la capacidad de los países para invertir en formación y facilitar transiciones laborales. Sin ese componente, el crecimiento del empleo puede coexistir con informalidad persistente y baja productividad.

El presente y futuro del campo colombiano será tema de debate en el Foro Rural 2026, que se realizará el 30 de abril. Foto: Getty Images/API

Una agenda que se abre

El Future of Jobs Report 2025 proyecta que el empleo agropecuario concentrará uno de los mayores aumentos hacia 2030, asociado a la producción de alimentos y a las exigencias de adaptación climática.

Esa discusión tendrá continuidad en el Foro Rural 2026, que se realizará el 30 de abril, en un momento en el que empleo, informalidad y seguridad alimentaria vuelven a cruzarse con los temas centrales de la agenda económica y social.

