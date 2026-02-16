Mundo

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

La carretera más larga del mundo es la Panamericana, con aproximadamente 48.000 kilómetros.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
La carretera Panamericana conecta 14 países en América
La carretera Panamericana conecta 14 países en América

Una de las formas en que se mide el nivel de desarrollo de un país es la calidad de su infraestructura vial. Contar con mejores vías indica que los costos de transporte, el tiempo de entrega de mercancías y la conectividad entre regiones son favorables, lo que hace más atractivo al país para los inversionistas.

En este sentido, el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial mide factores como la calidad de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad económica, la educación, los mercados y la capacidad de innovación.

Trafico
El ranking mundial de países con mejores carreteras el liderado por Singapur, Finlandia y Dinamarca.

En el caso de Latinoamérica, Chile es el mejor ubicado. Este informe califica al país como el que mejor infraestructura vial tiene de la región con una puntuación de 5.2, seguido de Ecuador con 4.9 y República Dominicana con 4.9.

El informe destaca al país sudamericano por “su red de 77.764 kilómetros que incluye 2.387 kilómetros de autopistas, como por las buenas condiciones en que las mantiene”.

Además, otro índice que evalúa la calidad de la infraestructura vial de un país es el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial.

La jugada maestra de China que la convierte en principal potencia de cobre en este país de Latinoamérica

A diferencia del índice del Foro Económico Mundial, este evalúa todo el sistema logístico de un país para movilizar mercancías dentro y fuera de su territorio. Analiza aspectos como la calidad de la infraestructura (carreteras, puertos y aeropuertos), la eficiencia de las aduanas y la facilidad para organizar envíos internacionales, entre otros.

En este índice, si bien Chile no lidera en la región, se ubica muy cerca de Brasil, que ocupa el primer lugar con 3,2 puntos, apenas 0,2 por encima del país austral. Cabe señalar que el PIB del gigante sudamericano supera en casi siete veces al de Chile.

Tren del Pacífico 2026: este es el megaproyecto que transformará la logística de El Salvador

Por otra parte, según el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, los países en América Latina con la peor infraestructura vial son Haití, Guatemala, Venezuela, Paraguay y Costa Rica.

Por su parte, en este informe Colombia se encuentra en el puesto numero 12 en la región y en el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial solo esta por detrás de Brasil y Chile con 2.9 puntos.

