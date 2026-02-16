Carga aérea

Carga aérea en Colombia vuelve a caer y profundiza su retroceso frente a EE. UU.

Perú registró el mayor crecimiento interanual, mientras Brasil y Colombia continúan en contracción

Redacción Economía
16 de febrero de 2026, 12:18 p. m.
La capacidad operada mostró una leve caída frente al año anterior.
La capacidad operada mostró una leve caída frente al año anterior.

El transporte internacional de carga aérea en América Latina y el Caribe mostró señales de recuperación en noviembre de 2025. Según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico creció 2,9 % frente al mismo mes del año anterior, alcanzando 358.440 toneladas.

La cifra mejora el desempeño de octubre, cuando el aumento fue apenas de 0,9 %, y refleja un repunte moderado en la dinámica regional.

Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo. Perú lideró la expansión con un salto interanual de 30 %, impulsado principalmente por mayores envíos hacia Estados Unidos. Chile también revirtió su tendencia negativa tras varios meses de caídas y avanzó 9,3 %, apoyado en el dinamismo de exportaciones de frutas y productos del mar.

Panamá y Argentina completaron el grupo de países con resultados positivos destacados, con aumentos de 10,8 % y 9,6 %, respectivamente.

Sector farmacéutico gana participación en las exportaciones colombianas

Nuevo crédito de Bancóldex busca mitigar impacto de altas tasas de interés

Antioquia inaugura centro de medicina deportiva para mascotas

RapiCredit inicia operaciones en España y marca su expansión internacional

San Valentín impulsa el comercio electrónico en Colombia: ventas en línea alcanzan hasta $ 37 billones

Burger King refuerza su oferta en el mercado colombiano

Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

Tren del Pacífico 2026: este es el megaproyecto que transformará la logística de El Salvador

Este es el ranking de los ocho países de América Latina con más volcanes activos

¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

En contraste, Brasil y Colombia, los dos mayores mercados de carga aérea internacional de la región continuaron en terreno negativo.

Brasil registró una contracción de 5,6 %, mientras que Colombia cayó 4,3 %, afectada por la reducción de exportaciones hacia Estados Unidos, su principal socio comercial en este segmento. Aun así, en el acumulado enero-noviembre, Colombia mantiene un crecimiento leve de 1,3 %.

Peter Cerdá, CEO de ALTA afirmó que “en contraste, Brasil y Colombia registraron caídas debido a retrocesos en su dinámica comercial con Estados Unidos”. Esto confirma el peso determinante de los principales socios comerciales en la dinámica de carga de la región”.

México presentó su mejor resultado desde junio, con un alza de 3,9 %, favorecido por mayores flujos con Estados Unidos y China. Ecuador y El Salvador, por su parte, registraron descensos, mientras Costa Rica se mantuvo prácticamente estable.

En materia de capacidad, noviembre mostró una ligera contracción del 0,2 % en toneladas-kilómetro operadas, aunque algunos modelos de aeronaves cargueras, como el A330F, registraron expansiones significativas.

El balance general evidencia que el comercio con Estados Unidos continúa siendo el factor determinante en la dinámica aérea regional.

