El transporte internacional de carga aérea en América Latina y el Caribe mostró señales de recuperación en noviembre de 2025. Según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico creció 2,9 % frente al mismo mes del año anterior, alcanzando 358.440 toneladas.

La cifra mejora el desempeño de octubre, cuando el aumento fue apenas de 0,9 %, y refleja un repunte moderado en la dinámica regional.

Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo. Perú lideró la expansión con un salto interanual de 30 %, impulsado principalmente por mayores envíos hacia Estados Unidos. Chile también revirtió su tendencia negativa tras varios meses de caídas y avanzó 9,3 %, apoyado en el dinamismo de exportaciones de frutas y productos del mar.

Panamá y Argentina completaron el grupo de países con resultados positivos destacados, con aumentos de 10,8 % y 9,6 %, respectivamente.

En contraste, Brasil y Colombia, los dos mayores mercados de carga aérea internacional de la región continuaron en terreno negativo.

Brasil registró una contracción de 5,6 %, mientras que Colombia cayó 4,3 %, afectada por la reducción de exportaciones hacia Estados Unidos, su principal socio comercial en este segmento. Aun así, en el acumulado enero-noviembre, Colombia mantiene un crecimiento leve de 1,3 %.

Peter Cerdá, CEO de ALTA afirmó que “en contraste, Brasil y Colombia registraron caídas debido a retrocesos en su dinámica comercial con Estados Unidos”. Esto confirma el peso determinante de los principales socios comerciales en la dinámica de carga de la región”.

México presentó su mejor resultado desde junio, con un alza de 3,9 %, favorecido por mayores flujos con Estados Unidos y China. Ecuador y El Salvador, por su parte, registraron descensos, mientras Costa Rica se mantuvo prácticamente estable.

En materia de capacidad, noviembre mostró una ligera contracción del 0,2 % en toneladas-kilómetro operadas, aunque algunos modelos de aeronaves cargueras, como el A330F, registraron expansiones significativas.

El balance general evidencia que el comercio con Estados Unidos continúa siendo el factor determinante en la dinámica aérea regional.