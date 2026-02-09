Estados Unidos

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

Son más de 120 personas fallecidas en los ataques, pese a que la Administración de Trump no ha ofrecido las pruebas que confirman que eran miembros de carteles de drogas.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 8:45 p. m.
En el reciente ataque murió un tripulante, mientras que el otro sobrevivió al bombardeo. Foto: X: @SOUTHCOM

Las fuerzas armadas de Estados Unidos notificaron este lunes, 9 de febrero, un nuevo ataque en aguas internacionales a una embarcación que, presuntamente, transportaba drogas hacia el norte del continente, como parte de la larga campaña contra el narcotráfico que ha impulsado el Gobierno de Donald Trump.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que, bajo la dirección del comandante de la división militar, el general Francis L. Donovan, “la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, se lee en una publicación en el perfil de X de la agencia.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, asegura el comando.

Estos ataques a barcos en el Pacífico y en el Caribe han despertado dudas en el Congreso del país, en algunos tribunales y en grupos de derechos humanos, pues el Gobierno no presenta pruebas de que las embarcaciones pertenecen a bandas criminales antes de llevar a cabo los bombardeos, que han acabado con la vida de cientos de personas.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque”, informó la agencia militar en su mensaje. “Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente”.

Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

El Gobierno de Donald Trump desplegó sus fuerzas armadas en el Caribe y en el Pacífico para detener las redes de narcotráfico que azotan el continente desde agosto del 2025.

Durante estos meses, la Administración ha señalado a los barcos y a sus tripulantes de narcoterroristas, además Trump estableció que su país enfrenta un conflicto armado interno contra el tráfico de drogas y catalogando a los miembros de los supuestos carteles como “combatientes ilegales”. En conjunto, esto le permite a las fuerzas estadounidenses actuar sin necesidad de la aprobación del Congreso.

Narcolancha destruida en bombardeo de Estados Unidos en el Pacífico.
El Gobierno suele compartir el video del bombardeo en sus redes sociales. Foto: Comando Sur.

En total, Estados Unidos ha bombardeado al menos 38 buques, principalmente lanchas rápidas que, según el Gobierno, llevaban drogas hacia Norteamérica. Allí han muerto alrededor de 128 personas.

Ante la situación, el Congreso ha citado a funcionarios militares para que ofrezcan más detalles sobre los operativos militares. Algunos agentes han reconocido a los legisladores que desconocen la identidad de todas las personas bombardeadas. Se suma que, en un inicio, estas acciones en aguas internacionales tenían el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue detenido junto a su esposa el pasado 3 de enero.

