MUNDO

EE. UU. transporta por aire un reactor nuclear, por primera vez, y llama la atención de las grandes potencias mundiales

A través de un video, el Departamento de Guerra confirmó el transporte de la planta nuclear.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 6:16 a. m.
El presidente Trump prometió liberar el dominio energético estadounidense.
El presidente Trump prometió liberar el dominio energético estadounidense. Foto: X/@SecretaryWright y X/@ENERGY

Estados Unidos realizó el primer transporte aéreo de un reactor nuclear y sistemas auxiliares mediante un C-17, abriendo una amplia vía para el despliegue nuclear estratégico en todo el mundo.

Tres C-17A Globemaster III de las Alas de Transporte Aéreo 62 y 437 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. participaron el domingo, 15 de febrero, en la transferencia de ocho módulos nucleares.

Se trata de un conjunto de partes de un reactor nuclear miniaturizado de “próxima generación” construido por la empresa emergente de energía Valar Atomics, en una Iniciativa de Energía Nuclear llevada a cabo conjuntamente por el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía denominada Operación Windlord.

La administración de Donald Trump tiene como objetivo evaluar cómo los sistemas nucleares avanzados pueden alimentar instalaciones militares y operaciones de defensa remotas.

Mundo

Barack Obama habló, por primera vez, sobre extraterrestres y el Área 51 y generó polémica en redes sociales

Mundo

Estados Unidos intercepta petrolero que habría burlado bloqueo de Trump contra Venezuela y lo neutraliza tras persecución internacional

Mundo

La jugada maestra de China que la convierte en principal potencia de cobre en este país de Latinoamérica

Mundo

María Corina Machado denuncia crisis en la Zona 7 en Caracas y exige la liberación de todos los presos: “Que el mundo entero lo vea”

Mundo

Este es el único país de América Latina que no posee ejército y es uno de los más seguros para vivir

Mundo

La Junta de la Paz se reunirá con Trump en febrero: el presidente anunció millones de dólares en inversión y ayudas para Gaza

Mundo

“No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos”: Marco Rubio matiza tras su discurso en Múnich

Mundo

Irán comienza negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Esto puede pasar

Mundo

El país de América Latina que es ‘blanco estratégico’ de Rusia para iniciar un megaproyecto de alto impacto

Noticias Estados Unidos

Carolina del Sur podría revivir su planta nuclear abandonada con una oferta de 2.700 millones de dólares

“Vamos a tener las luces encendidas y la IA operando cuando otros no lo estén, gracias a nuestras capacidades nucleares”, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

Los C-17 transportaron los reactores desde la Base de la Reserva Aérea March, cerca de Riverside, en el sur de California, a la Base de la Fuerza Aérea Hill, ubicada en las afueras de Salt Lake City, Utah.

El transporte del reactor se realizó luego de una ceremonia en la que participaron el Secretario de Energía Chris Wright, Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, así como el fundador de Valar Atomics, el empresario Isaiah Taylor.

El primer transporte aéreo de un reactor nuclear y sistemas auxiliares mediante un C-17
El primer transporte aéreo de un reactor nuclear y sistemas auxiliares mediante un C-17 Foto: x/@clashreport

Tras arribar a suelo de Utah, los módulos —integrantes del proyecto Ward250 de Valar Atomics—, correspondiente a un reactor de nueva generación que emplea helio como refrigerante y grafito como material moderador, y cuya puesta en marcha está prevista para el 4 de julio, serán transportados al Utah San Rafael Energy Lab (USREL), ubicado en Orangeville.

En esas instalaciones se llevarán a cabo ensayos técnicos y evaluaciones integrales, en el marco del Programa Piloto de Reactores Nucleares impulsado por eL Departamento de Energía de Estados Unidos, iniciativa que fue creada en atención a la Orden Ejecutiva 14301 firmada por el entonces presidente Donald Trump.

En octubre del 2025, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de “asociación estratégica” por 80.000 millones de dólares para aumentar la generación de energía nuclear destinada a abastecer al sector de la inteligencia artificial, anunció el martes la compañía Westinghouse.

La asociación entre el gobierno de Donald Trump y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, “acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos”, dijo la empresa en un comunicado.

Más de Mundo

Barack Obama se refirió a extraterrestres

Barack Obama habló, por primera vez, sobre extraterrestres y el Área 51 y generó polémica en redes sociales

El presidente Trump prometió liberar el dominio energético estadounidense.

EE. UU. transporta por aire un reactor nuclear, por primera vez, y llama la atención de las grandes potencias mundiales

El petrolero M/T Sophia, vinculado a la “flota oscura”, fue interceptado en el mar Caribe y escoltado por la Guardia Costera de EE. UU. para su disposición final.

Estados Unidos intercepta petrolero que habría burlado bloqueo de Trump contra Venezuela y lo neutraliza tras persecución internacional

En diciembre de 2022, 40 personas trabajaban bajo tierra cuando se derrumbó una mina de oro en la región de Xinjiang (noroeste). Veintidós pudieron ser rescatadas.

La jugada maestra de China que la convierte en principal potencia de cobre en este país de Latinoamérica

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

María Corina Machado denuncia crisis en la Zona 7 en Caracas y exige la liberación de todos los presos: “Que el mundo entero lo vea”

Las fuerzas especiales son cada vez más solicitadas a nivel de defensa

Este es el único país de América Latina que no posee ejército y es uno de los más seguros para vivir

X

La Junta de la Paz se reunirá con Trump en febrero: el presidente anunció millones de dólares en inversión y ayudas para Gaza

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.

“No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos”: Marco Rubio matiza tras su discurso en Múnich

Una reciente encuesta a nivel nacional exploró un escenario hipotético que ha captado la atención del electorado estadounidense: ¿qué pasaría si Donald Trump y Barack Obama compitieran en unas elecciones hoy?

Barack Obama reaccionó al video racista compartido por Donald Trump: “Falta de vergüenza”

Hay presos políticos que consiguieron salir de las cárceles, mas no quedaron en libertad, porque la Justicia de ese país les dio la medida de casa por cárcel. Algunas de las excarcelaciones se están dando en El Helicoide, el centro penitenciario de Caracas recordado por ser un centro de tortura del régimen.

Continúa la incertidumbre en Venezuela ante una ley de amnistía para presos políticos estancada en la Asamblea

Noticias Destacadas