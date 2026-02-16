Estados Unidos realizó el primer transporte aéreo de un reactor nuclear y sistemas auxiliares mediante un C-17, abriendo una amplia vía para el despliegue nuclear estratégico en todo el mundo.

Tres C-17A Globemaster III de las Alas de Transporte Aéreo 62 y 437 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. participaron el domingo, 15 de febrero, en la transferencia de ocho módulos nucleares.

Se trata de un conjunto de partes de un reactor nuclear miniaturizado de “próxima generación” construido por la empresa emergente de energía Valar Atomics, en una Iniciativa de Energía Nuclear llevada a cabo conjuntamente por el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía denominada Operación Windlord.

We're advancing President Trump's executive order on nuclear energy.



Moments from now, we will airlift a next-generation nuclear reactor.

La administración de Donald Trump tiene como objetivo evaluar cómo los sistemas nucleares avanzados pueden alimentar instalaciones militares y operaciones de defensa remotas.

“Vamos a tener las luces encendidas y la IA operando cuando otros no lo estén, gracias a nuestras capacidades nucleares”, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los C-17 transportaron los reactores desde la Base de la Reserva Aérea March, cerca de Riverside, en el sur de California, a la Base de la Fuerza Aérea Hill, ubicada en las afueras de Salt Lake City, Utah.

El transporte del reactor se realizó luego de una ceremonia en la que participaron el Secretario de Energía Chris Wright, Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, así como el fundador de Valar Atomics, el empresario Isaiah Taylor.

Tras arribar a suelo de Utah, los módulos —integrantes del proyecto Ward250 de Valar Atomics—, correspondiente a un reactor de nueva generación que emplea helio como refrigerante y grafito como material moderador, y cuya puesta en marcha está prevista para el 4 de julio, serán transportados al Utah San Rafael Energy Lab (USREL), ubicado en Orangeville.

En esas instalaciones se llevarán a cabo ensayos técnicos y evaluaciones integrales, en el marco del Programa Piloto de Reactores Nucleares impulsado por eL Departamento de Energía de Estados Unidos, iniciativa que fue creada en atención a la Orden Ejecutiva 14301 firmada por el entonces presidente Donald Trump.

En octubre del 2025, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de “asociación estratégica” por 80.000 millones de dólares para aumentar la generación de energía nuclear destinada a abastecer al sector de la inteligencia artificial, anunció el martes la compañía Westinghouse.

DEPARTMENT OF WAR AIRLIFTS NEXT-GEN NUCLEAR REACTOR TO UTAH IN MAJOR ENERGY MILESTONE



A C-17 just transported a next-generation nuclear reactor from California to Utah for testing at the San Rafael Energy Lab.



The goal: assess how advanced nuclear systems can power military…

La asociación entre el gobierno de Donald Trump y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, “acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos”, dijo la empresa en un comunicado.