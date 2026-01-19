Tecnología

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

El proyecto lunar estadounidense apunta a pasar de visitas breves a una presencia permanente.

David Alejandro Rojas García

19 de enero de 2026, 11:22 p. m.
Estados Unidos avanza en un plan que busca asegurar energía continua en la Luna para futuras misiones humanas. (imagen de referencia generada con IA)
Estados Unidos avanza en un plan que busca asegurar energía continua en la Luna para futuras misiones humanas. (imagen de referencia generada con IA) Foto: Generada con IA

Estados Unidos volvió a mirar a la Luna, pero no solo como un destino simbólico, detrás de los planes anunciados recientemente por la NASA y el Departamento de Energía hay otra estrategia: asegurar una fuente de energía constante que permita permanecer en el satélite natural por largos periodos y sentar las bases de una nueva etapa de liderazgo espacial.

La instalación de un reactor nuclear en suelo lunar aparece como una pieza clave de ese plan que aunque no siempre se menciona de forma directa, apunta a algo más que la exploración científica.

La iniciativa forma parte de la campaña Artemis y de los preparativos para futuras misiones a Marte, para ello, ambas agencias reforzaron una alianza histórica con el objetivo de desarrollar un sistema energético capaz de funcionar de manera autónoma en la Luna, sin depender del Sol ni de las extremas condiciones del entorno lunar.

“Bajo la política espacial nacional del presidente Trump, Estados Unidos se compromete a regresar a la Luna, construir la infraestructura necesaria para quedarse y realizar las inversiones necesarias para el próximo gran salto a Marte y más allá”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Energía constante para no volver a irse

“Lograr este futuro requiere el aprovechamiento de la energía nuclear. Este acuerdo permite una colaboración más estrecha entre la NASA y el Departamento de Energía para brindar las capacidades necesarias para marcar el comienzo de la Era Dorada de la exploración y el descubrimiento espacial”, destaca Isaacman.

Uno de los principales desafíos de operar en la Luna es la falta de una fuente estable de electricidad, las noches lunares pueden durar hasta dos semanas terrestres y las temperaturas extremas hacen inviable depender solo de paneles solares.

En ese contexto, el plan estadounidense contempla el uso de un reactor de fisión que pueda generar electricidad de forma continua durante años.

“La historia demuestra que cuando la ciencia y la innovación estadounidenses se unen, desde el Proyecto Manhattan hasta la Misión Apolo, nuestra nación lidera al mundo en la conquista de nuevas fronteras que antes se creían imposibles”, declaró el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

Es considerado como uno de los eventos astronómicos más esperados del año.
Las largas noches lunares y las temperaturas extremas obligaron a Estados Unidos a buscar una fuente de energía permanente. Foto: NurPhoto via Getty Images

Este tipo de sistema permitiría alimentar hábitats, equipos científicos, sistemas de comunicación y futuras bases humanas sin interrupciones. El objetivo de fondo es claro: no solo regresar a la Luna, sino quedarse. Contar con energía abundante y confiable es el primer paso para transformar misiones temporales en una presencia sostenida.

Desde la NASA se ha insistido en que este avance es fundamental para construir la infraestructura necesaria que respalde exploraciones más ambiciosas, incluida la llegada del ser humano a Marte.

Según su administración, aprovechar la energía nuclear en el espacio no es una opción, sino una necesidad para dar el siguiente gran salto.

“Este acuerdo continúa ese legado. Gracias al liderazgo del presidente Trump y a su Política Espacial de América Primero, el departamento se enorgullece de colaborar con la NASA y la industria espacial comercial en lo que será uno de los mayores logros técnicos en la historia de la energía nuclear y la exploración espacial”, añade Chris Wright.

Liderazgo espacial y un mensaje al mundo

Más allá del aspecto técnico, el proyecto también tiene una fuerte carga geopolítica. El memorando firmado entre la NASA y el Departamento de Energía refuerza la visión de que Estados Unidos busca mantener la delantera en la carrera espacial, no solo en exploración, sino también en desarrollo tecnológico y actividad comercial fuera de la Tierra.

Una reunión entre Jared Isaacman y Chris Wright marcó avances en la cooperación entre la NASA y el Departamento de Energía.
Chris Wright y Jared Isaacman encabezaron un encuentro clave entre el sector energético y la agencia espacial estadounidense. Foto: NASA/John Kraus

Desde el Gobierno se ha presentado esta iniciativa como una continuidad de hitos históricos en los que la innovación estadounidense marcó el rumbo global, como el programa Apolo. En esa línea, el despliegue de un reactor en la Luna se interpreta como una señal de poder, capacidad científica y control estratégico del espacio.

