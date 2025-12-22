MUNDO

Potencia mundial reactiva la central nuclear más grande del mundo, en plena escalada de conflicto con China

La reactivación iniciaría el próximo 20 de enero para impulsar la energía nuclear.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 4:08 p. m.
La central nuclear en Japón podría escalar las tensiones con China. Imagen de referencia
La central nuclear en Japón podría escalar las tensiones con China. Imagen de referencia Foto: Getty Images

La Asamblea de la prefectura japonesa de Niigata aprobó un proyecto de ley presupuestario para reactivar la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, más de catorce años después del desastre en Fukushima Daiichi, que sufrió un grave accidente nuclear en 2011 a raíz de un devastador seísmo y un posterior tsunami.

“Garantizar la seguridad será un proceso continuo. Empezaremos a difundir las medidas de seguridad y a preparar rutas de evacuación y refugios”, dijo la asamblea tras la votación el gobernador de la prefectura, Hideyo Hanazumi.

El proyecto de ley (apoyado gracias a los votos del Partido Liberal Democrático) fue presentado a principios de diciembre por el gobernador de la prefectura tras llevar a cabo una serie de estudios sobre la acogida de la medida entre la población local.

Planta nuclear en Japón.
Planta nuclear en Japón. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

La planta tiene actualmente siete reactores que no están operativos y que son operados por Tokio Electric Power Company (Tepco), la misma empresa que operaba los seis reactores de la central de Fukushima Daiichi antes del accidente de 2011.

Mundo

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Noticias Estados Unidos

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Mundo

El país de América Latina que es ‘Blanco estratégico’ de Rusia para iniciar un megaproyecto de alto impacto

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Noticias Estados Unidos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Mundo

China envió un mensaje contundente tras la detención de buques petroleros venezolanos por parte de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

Mundo

Máxima tensión: Bombarderos rusos, con capacidad nuclear, sobrevolaron Japón y EE. UU. no tardó en responder

Nación

Gestión del Riesgo establece lo que se puede esperar en costas colombianas tras fuerte sismo en Japón

Mundo

Potente terremoto en Japón provoca alerta de tsunami: esto se sabe

Se espera que la Unidad 6 de la central, ubicada en la región costera de Niigata, a cerca de 260 kilómetros de la capital, sea la primera en ser reactivada el próximo 20 de enero, según ha recogido la cadena pública de televisión, NHK.

La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha mostrado partidaria de impulsar la energía nuclear para reducir los costes de la electricidad pese a que muchos japoneses todavía guardan en la memoria imágenes de aquel tsunami en 2011 que arrasó la costa e hizo fallar los sistemas de seguridad de la central nuclear de Fukushima.

La presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, se pone de pie para reconocer los aplausos después de ser elegida como nueva primera ministra de Japón durante una sesión extraordinaria de la cámara baja del parlamento en Tokio.
La presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, se pone de pie para reconocer los aplausos después de ser elegida como nueva primera ministra de Japón durante una sesión extraordinaria de la cámara baja del parlamento en Tokio. Foto: AFP

El intenso terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y posterior tsunami dejó cerca de 18.000 muertos.

A diferencia del accidente de Chernóbil, las partículas liberadas en Fukushima fueron vertidas principalmente al mar y no a la atmósfera, lo que hizo del sector pesquero una de las principales víctimas de la catástrofe en términos económicos y laborales.

Máxima tensión: Bombarderos rusos, con capacidad nuclear, sobrevolaron Japón y EE. UU. no tardó en responder

La noticia llega después de que las autoridades de China hayan criticado la visita de una delegación formada por diputados japoneses a Taiwán,

La medida ha sido duramente criticada por Pekín, que ha reiterado que la isla es “una provincia china” y que “no existe tal cosa como un presidente” taiwanés.

El ejercicio de entrenamiento de despliegue móvil PAC-3 (MIM-104F) se inauguró en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, oeste de Japón
El ejercicio de entrenamiento de despliegue móvil PAC-3 (MIM-104F) se inauguró en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, oeste de Japón Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado que se trata de una “provocación” y ha lamentado que estas acciones “contradicen el espíritu” de los acuerdos alcanzados con el Gobierno japonés en el pasado y de los “compromisos de Japón” en materia de política exterior.

“Además”, dijo, “viola el principio de una sola China”. “Nos oponemos firmemente”, aseguró, según informaciones recogidas por el diario estatal ‘Global Times’.

Con información de Europa Press*

Mas de Mundo

Los presidentes de Ecuador, Brasil, Chile y Colombia se encuentran entre los ranqueados en la encuesta

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

La central nuclear en Japón podría escalar las tensiones con China. Imagen de referencia

Potencia mundial reactiva la central nuclear más grande del mundo, en plena escalada de conflicto con China

Cheetah Hunt, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos).

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

El interés de Putin por Latinoamérica

El país de América Latina que es ‘Blanco estratégico’ de Rusia para iniciar un megaproyecto de alto impacto

Migrantes esperan en un aeropuerto internacional tras registrarse para la salida voluntaria coordinada por el DHS como parte del programa federal de retorno asistido.

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Violencia en comercios de EE. UU.: un video de Walmart expone cómo escalan los robos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Xi jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump

China envió un mensaje contundente tras la detención de buques petroleros venezolanos por parte de EE. UU.

x

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

En esta foto, publicada por el Comité de Investigación Ruso el 22 de diciembre de 2025, un investigador trabaja en el lugar donde se explotó un coche bomba en el sur de Moscú. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado bajo su coche, según informaron los investigadores en un comunicado

Alto funcionario militar de Putin murió tras explosión de un carro bomba en Moscú

Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Noticias Destacadas