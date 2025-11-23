Suscribirse

País desafía a China y despliega misiles tierra-aire en medio de tensiones por defensa de Taiwán

Las fuerzas militares del país han instalado nuevas bases militares en una zona estratégica de la región.

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 2:47 a. m.
El despliegue militar incrementa las tensiones en la región asiática. Imagen de referencia
El despliegue militar incrementa las tensiones en la región asiática. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, anunció el despliegue de misiles tierra-aire en la isla de Yonaguni, en el sur del archipiélago nipón, en medio de las tensiones provocadas por las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su disposición a defender Taiwán de una posible intervención militar china.

“La unidad de misiles reducirá la posibilidad de un ataque armado contra nuestro país. La afirmación de que generará más tensión en la región es infundada”, dijo Koizumi desde la base militar de Yonaguni en declaraciones recogidas por el diario japonés Asahi Shimbun.

Los misiles serán de medio alcance, como los estadounidenses SAM, preparados para interceptar aviones de combate y misiles de crucero.

El ejercicio de entrenamiento de despliegue móvil PAC-3 (MIM-104F) se inauguró en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, oeste de Japón
El ejercicio de entrenamiento de despliegue móvil PAC-3 (MIM-104F) se inauguró en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, oeste de Japón. | Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

La isla de Yonagumi se encuentra a unos 110 kilómetros de Taiwán, en las islas Nansei, en la región japonesa de Okinawa. Koizumi ha visitado la isla para “reforzar la defensa del suroeste”.

“He renovado mi compromiso de proteger las vidas y la paz de la gente, así como el territorio, las aguas y el espacio aéreo de nuestro país”, señaló.

Contexto: China amenazó con “derrota aplastante” a una potencia mundial si utiliza la fuerza para defender a este país

En los últimos diez años, Japón ha instalado nuevas bases militares en la zona, como las de Yonaguni (2016), Amami Oshima y Miyakojima (2019) e Ishigaki (2023).

La primera ministra japonesa, en el cargo desde octubre, ha provocado malestar en China tras afirmar que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una reacción militar por parte de Japón.

Misiles tierra-aire de Japón
Misiles tierra-aire de Japón. | Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

Taiwán es independiente ‘de facto’ de China desde 1949, cuando se convirtió en el único territorio chino que no controlaba el Partido Comunista Chino de Mao Zedong tras la revolución que lo llevó al poder.

Pekín aspira a una reunificación pacífica, pero no descarta una intervención militar, puesto que considera que la isla está bajo su soberanía formal.

El pasado 18 de noviembre, Japón instó a sus ciudadanos en China a extremar las precauciones de seguridad y evitar las multitudes, en medio de una creciente crisis diplomática bilateral a raíz de los comentarios de la primera ministra nipona sobre un hipotético ataque chino a Taiwán.

Nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.
Nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. | Foto: AFP

“Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses”, recomendó la embajada nipona en China en un comunicado publicado en su sitio web.

La advertencia también exhorta a los ciudadanos japoneses a respetar “las costumbres locales” y tener “cuidado con sus palabras y actitudes al interactuar con la población local”.

Con información de Europa Press*

