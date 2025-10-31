El Ejército chino hace peligrosa predicción sobre invadir este país y lanza una advertencia a EE. UU.: “Deje de jugar con fuego”

El Ejército de China percibe una “tendencia imparable” hacia la reunificación con Taiwán y es necesario que Estados Unidos se dé cuenta de ello y deje de “jugar con fuego” para abandonar su apoyo tácito a las aspiraciones independentistas de la isla y se comprometa en firme con su posición de neutralidad sobre este conflicto.

El portavoz del Ejército de Liberación Popular de China, el coronel Zhang Xiaogang, dedicó buena parte de la rueda de prensa de este viernes, 31 de octubre, a abordar las negociaciones que el Partido Progresista Democrático del presidente taiwanés, Lai Ching Te, está impulsando en la Asamblea Nacional de Taiwán.

Se trata de unas negociaciones para aprobar el presupuesto extraordinario que contempla un aumento de la partida de defensa hasta el 3,32 % del PIB, frente al tradicional 2,5 %.

El presidente chino Xi Jinping asiste al desfile militar que conmemora el 80.º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmen, el 3 de septiembre de 2025, en Pekín, China. | Foto: Getty Images

De quedar aprobado el procedimiento, todavía en el aire, y más con la mayoría parlamentaria del Kuomintang, que apuesta por una relación más conciliadora Pekín y se muestra radicalmente contrario a la propuesta, la administración Trump podría aprobar una venta de armas, en una nueva expresión de su apoyo soterrado a Taiwán.

“Por muchas armas que compren”, dijo el portavoz militar chino, “las autoridades del DPP no pueden alterar el equilibrio militar en el Estrecho de Taiwán, ni el inevitable destino que aguarda a su iniciativa para la ‘independencia de Taiwán’”.

Zhang ha procedido a acusar al presidente taiwanés “y a sus secuaces” de usar “un lenguaje florido para embaucar y engañar al público, ocultando sus siniestras intenciones de perseguir la ‘independencia’ e incitar a la guerra”.

“Advertimos solemnemente a las autoridades del DPP que la reunificación de la patria es una tendencia imparable y que resistirse por la fuerza a la reunificación por la fuerza solo conducirá a la autodestrucción”, advirtió el coronel durante la rueda de prensa, publicada en la página web del Ministerio de Defensa chino.

Los misiles balísticos hipersónicos antibuque YJ-21 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

Con su “descarada adulación a Estados Unidos”, ha proseguido, “han acabado traicionando a Taiwán, incurrido en el militarismo y acelerado el rumbo del pueblo taiwanés hacia el abismo del desastre”.

Dada esta situación, el portavoz ha pedido a Estados Unidos que reconozca que una posible venta de armas a Taiwán es una cuestión “sumamente delicada y gravemente perjudicial”, por que ha instado a la administración Trump que “deje de jugar con fuego en asuntos que afectan a los intereses fundamentales de China y aplique con seriedad su compromiso de no apoyar la ‘independencia de Taiwán”.

Tropas en el desfile de China del día de la victoria. | Foto: AFP

En caso contrario, ha terminado avisando que el Ejército chino no solo “aplastará con resolución cualquier plan de ‘independencia de Taiwán’ e injerencia externa con sus capacidades superiores, para salvaguardando la soberanía nacional y la integridad territorial”.