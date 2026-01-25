MUNDO

Alex Honnold llegó a la cima tras escalar sin cuerdas uno de los edificios más altos del mundo: este es el video

Cientos de personas pudieron ver la hazaña histórica en vivo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
25 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Alex Honnold escaló el famoso Taipei 101.
Alex Honnold escaló el famoso Taipei 101. Foto: AP

Un escalador estadounidense subió este domingo, 25 de enero, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.

Alex Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cuando escaló “El Capitán” del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra y lo aplaudió constantemente.

Honnold es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no el primero en escalar el edificio.

Mundo

Lula da Silva se mostró indignado por la captura de Nicolás Maduro y lanzó una dura crítica a Donald Trump

Mundo

Por primera vez, Rusia se refirió a posible asilo a Nicolás Maduro y lanzó una petición a Estados Unidos

Mundo

Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

Mundo

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Mundo

“Petro no tiene una buena sindéresis con el Ecuador”: experto analizó la crisis diplomática entre ambos países y lanzó advertencia

Mundo

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Mundo

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Turismo

Nuevo muro de escalada en el norte de Bogotá se convierte en atractivo deportivo y social para la comunidad

Finanzas

¿Cuánto le costaría a un colombiano escalar el monte Everest?

Turismo

¿Cómo llegar y qué planes hacer en Suesca, el destino imperdible para las escaladas en roca?

“Fue una vista increíble, qué día tan hermoso”, dijo el escalador. “Había mucho viento, así que pensé: ‘No te caigas de la torre’. Intentaba mantener el equilibrio. Pero fue una posición increíble, una forma hermosa de ver Taipéi”.

Richard Bode, de 34 años, calificó la oportunidad de verlo como “una experiencia única en la vida”.

Impactante muerte de ‘influencer’ alpinista durante transmisión en vivo: cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite

Otro espectador, Benson de 24 años, calificó la escalada como “increíblemente valiente”.

El desafío titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo.

El escalador estadounidense Alex Honnold realiza una ascensión en solitario al rascacielos Taipei 101 en Taipéi, Taiwán, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Chiang Ying-ying)
El escalador estadounidense Alex Honnold realiza una ascensión en solitario al rascacielos Taipei 101 en Taipéi, Taiwán, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Chiang Ying-ying) Foto: AP

“Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos”, declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo.

Dividido en ocho, cada segmento tiene ocho pisos de subida empinada y saliente, seguidos de balcones, donde tomaba breves descansos mientras ascendía.

“Cuando salía del estadio, pensaba: ‘¡Qué intenso! Hay muchísima gente mirándome”, dijo. “Pero, sinceramente, todos me deseaban lo mejor. En resumen, hace que la experiencia sea casi más festiva; toda esta gente tan amable me apoya y se lo pasa bien”.

En 2004, Alain Robert, llamado “el Hombre Araña Francés”, fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

Con información de AFP*

Más de Mundo

Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump

Lula da Silva se mostró indignado por la captura de Nicolás Maduro y lanzó una dura crítica a Donald Trump

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Por primera vez, Rusia se refirió a posible asilo a Nicolás Maduro y lanzó una petición a Estados Unidos

Alex Honnold escaló el famoso Taipei 101

Alex Honnold llegó a la cima tras escalar sin cuerdas uno de los edificios más altos del mundo: este es el video

La familia de Pretti lo describió como un héroe que dedicó su vida a ayudar a los veteranos.

Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Petro no tiene una buena sindéresis con el Ecuador”: experto analizó la crisis diplomática entre ambos países y lanzó advertencia

Hombre fue baleado en Minneapolis

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Donald Trump Aranceles

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

GREEN CARD

Desde el 21 de enero, ciudadanos de 75 países no podrán solicitar la ‘green card’ en EE. UU. por decisión del gobierno Trump

Noticias Destacadas