Alex Honnold llegó a la cima tras escalar sin cuerdas uno de los edificios más altos del mundo: este es el video

Un escalador estadounidense subió este domingo, 25 de enero, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.

Alex Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cuando escaló “El Capitán” del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra y lo aplaudió constantemente.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Honnold es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no el primero en escalar el edificio.

“Fue una vista increíble, qué día tan hermoso”, dijo el escalador. “Había mucho viento, así que pensé: ‘No te caigas de la torre’. Intentaba mantener el equilibrio. Pero fue una posición increíble, una forma hermosa de ver Taipéi”.

Richard Bode, de 34 años, calificó la oportunidad de verlo como “una experiencia única en la vida”.

Otro espectador, Benson de 24 años, calificó la escalada como “increíblemente valiente”.

El desafío titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo.

El escalador estadounidense Alex Honnold realiza una ascensión en solitario al rascacielos Taipei 101 en Taipéi, Taiwán, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Chiang Ying-ying) Foto: AP

“Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos”, declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo.

Dividido en ocho, cada segmento tiene ocho pisos de subida empinada y saliente, seguidos de balcones, donde tomaba breves descansos mientras ascendía.

“Cuando salía del estadio, pensaba: ‘¡Qué intenso! Hay muchísima gente mirándome”, dijo. “Pero, sinceramente, todos me deseaban lo mejor. En resumen, hace que la experiencia sea casi más festiva; toda esta gente tan amable me apoya y se lo pasa bien”.

🇹🇼 | Alex Honnold completó la primera escalada, sin cuerdas ni equipo de seguridad, del Taipei 101 en Taiwán. Llegó a la cima en un tiempo de 1:31:35. pic.twitter.com/V2caK0rmq9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

En 2004, Alain Robert, llamado “el Hombre Araña Francés”, fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

Con información de AFP*